【章瑩穎案】美教堂舉行追悼會　未婚夫：我心中「最閃耀的星」

中國訪問學者章瑩穎兩年前在美國遇害，兇手基斯滕森（Brendt Christensen）已因綁架致死罪等三項罪名被判處終身監禁。 美國當地時間周五（9日）下午，章瑩穎的追悼會在伊利諾伊州一間教堂舉行，其家人、朋友、當地居民和處理此案的檢察官等均到場悼念。章瑩穎弟弟宣讀了姐姐未婚夫侯霄霖的來信。信中稱，章瑩穎案展現了中國人的尊嚴、堅韌和善良。

章瑩穎追悼會。（AP）

未婚夫：為瑩穎的人格感到驕傲

據美媒報道，章瑩穎未婚夫在信中稱，「無論是我們相戀的八年裏，還是這兩年，瑩穎一直在成就我。」他在信中寫道，過去兩人相互啟發、鼓勵、照顧、幫助， 「沒有瑩穎就沒有現在的我」。他並將章瑩穎稱作心中「最閃耀的星」，無論在身邊，還是在天上。

未婚夫還說，「在兩年來的案件調查中，全世界的人看到瑩穎曾經遭受過的苦難以及感受到我們失去瑩穎的痛苦，但也看到了中國人的尊嚴、堅韌和善良。我們為瑩穎的人格感到驕傲。」

章瑩穎父親在追悼會上發言，談及對女兒的思念。（AP）

章父講述「痛苦中的思念」

章瑩穎的父親章榮高也有上台發言，報道稱，章父低頭講述「痛苦中的思念」，重申。他談到女兒如何優秀，即便家裏文化程度不高、也不富裕，無力進行學業指導，她的成績依然很好。

章父還談到女兒給予家人的善意。中學時她幫母親過生日，關了燈，點上蠟燭，手捧生日蛋糕，讓章母驚喜得落淚。他還說起女兒主動去農村支教、將學校資助讓給別人，「她說要去幫助更苦的人，這是她的心願。」他還提醒出來讀書的孩子們，不要讓父母擔心。

章瑩穎母親（左）與弟弟（右）在新聞發布會上神情哀傷。（AP）

章瑩穎遇害兩年，遺體一直下落不明。據此前報道，在7日舉行的新聞發布會上，章家人律師介紹，兇手基斯滕森稱殺害章瑩穎後，將遺體置入垃圾袋，放入寓所外的垃圾箱中，經查，垃圾箱中的物品被運到伊利諾伊州一處私人垃圾填埋場。據悉，章瑩穎的遺體可能被破壞，搜尋工作複雜，目前尚未開始。

儘管找到遺體的可能性極低，但章父在發布會上表示，將按照中國傳統，在美國為女兒立下一座墳塚。而墓地最終定在伊利諾伊大學香檳分校附近的紀念花園，靠近章瑩穎最後現身的地方。

紀念章瑩穎的石碑。（AFP）

9日的追悼會結束後，章瑩穎的父母、弟弟親手將裝有瑩穎遺物的箱子埋葬在上述地方，撒上泥土、獻上白花。而墓地對面是紀念章瑩穎的石碑。

（綜合報道）