【颱風利奇馬】青島沿海再次登陸　山東5死7失蹤　浙江增至39死

超強颱風「利奇馬」在浙江台州温嶺首次登陸後持續北上，於昨晚（11日）8時50分左右在山東青島沿海再次登陸。 據統計，「利奇馬」已致6省市逾650萬人受災，在浙江因災死亡39人，失蹤9人；在山東則造成5人死亡、7人失蹤。「利奇馬」目前仍繼續北上，但強度已逐漸減弱。

「利奇馬」已致6省市667.9萬人受災。（視覺中國）

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山東省氣象台消息，颱風「利奇馬」離開江蘇以後進入黃海，颱風中心向北移動，在昨晚8時50分在青島市黃島區沿海再次登陸。山東省防汛抗旱指揮部指，省內有26座水庫超汛限水位，均需開閘洩洪；其中，沂河、彌河、中運河、沭河、大沙河、濰河有明顯洪水過程。

山東省應急廳初步統計，全省受災人數165.53萬人，因災死亡5人、失蹤7人，全省緊急轉移安置人口18.38萬人，農作物受災面積175.4千公頃，倒塌房屋609間，直接經濟損失14.75億元（人民幣，下同），其中農業損失9.39億元。相關災情數據正在進一步統計中。

六省市651萬人受災

氣象部門預計，「利奇馬」將在山東半島北部到萊州灣附近迴旋，爾後轉為北偏東方向移動，強度逐漸減弱。今天，山東半島、遼寧、河北和天津等地沿海將有6-8級大風，山東北部、河北東北部、天津東部、遼寧中南部、吉林東部等地有大到暴雨。

應急管理部消息，「利奇馬」已造成浙江、上海、江蘇、安徽、山東、福建等六省市逾650萬人受災，145.6萬人緊急轉移安置，近3500間房屋倒塌。其中，浙江省是颱風災情最嚴重的地方，至今造成至少39人死亡，9人失蹤。