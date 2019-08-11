【颱風利奇馬】浙江死亡人數增至32人　臨海多地超歷史最高洪水位

颱風「利奇馬」吹襲長三角，登陸浙江台州温嶺後繼續為浙江、上海、江蘇等地帶來狂風暴雨，導致山泥傾瀉、水浸等事故。浙江省目前已有32人死亡，16人失聯。逾400萬人受災。

浙江台州老城區積水一度達1.5米。（網上圖片）

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據央視報道，截至今天（11日）下午1點30分，「利奇馬」已導致浙江省32死亡、16人失蹤。其中永嘉縣巖坦鎮山早村，23死9失聯；樂清市6死；臨安區島石鎮銀坑村，3死4失聯；臨海市東塍鎮王加山村，3失聯。目前，各地搜救工作還在進行中。​​​​

截至今天中午12時「利奇馬」也導致535.8萬餘人受災，緊急轉移安置120.2萬人，其中集中安置53.8萬人，分散安置66.4萬人。

早前報道，温州市永嘉縣巖坦鎮山早村因台風導致有山泥傾瀉，大量泥土堵塞河流，最終形成堰塞湖並決口，大量人員傷亡及失蹤。

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台州老城區積水一度達1.5米

另一方面，受「利奇馬」帶來的強降雨影響，靈江流域發生流域性洪水，始豐溪沙段站、靈江西門站均超歷史最高洪水位。因靈江水流湍急，洪水更衝進台州府城牆內，導致老城區積水一度達到1.5米左右，目前已經逐漸下降。

中央氣象台指出，「利奇馬」是70年以來浙江第三強台風，在浙江省登陸後向偏北方向移動，預計會穿過江蘇並移入黃海西部海域，今天傍晚前後到夜間將在山東日照到海陽一帶沿海再次登陸。