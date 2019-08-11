【颱風利奇馬】持續北上挾暴雨襲山東　壽光再遭水災淹沒大量大棚

超強颱風「利奇馬」登陸浙江台州温嶺後持續北上，為江蘇、山東等地帶來狂風暴雨。內地氣象部門預計，「利奇馬」會穿過江蘇移入黃海西部海域，於今日傍晚前後在青島附近再次登陸。

山東多地發生晷雨。（視覺中國）

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山東省氣象台表示，已發布颱風黃色和暴雨紅色預警信號，今日（10日）下午到明日（11日）白天大部分時間，濱州、東營、濰坊、青島等地有暴雨或大暴雨，局部特大暴雨，其他地區有中雨局部暴雨。

「利奇馬」在浙江登陸後持續北上，挾暴雨吹襲江蘇、山東等地。去年（2018年）8月曾受颱風「温比亞」影響造成嚴重水災的濰坊壽光縣，在「利奇馬」影響下再次水災，大量蔬菜大棚被雨水淹沒，有村民稱：「雨水灌了大棚，造成蔬菜全死了。」

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造成至少30人死亡

「利奇馬」於上週六（10日）凌晨在浙江温嶺沿海首次登陸，為浙江一帶造成嚴重災害。官方通報，截至今日中午，已導致浙江535.8萬餘人受災，因災死亡30人、失蹤18人，緊急轉移安置120.2萬人。農作物受災面積18.5萬公頃，絕收約2.3萬公頃，因災倒損房屋3.6萬間，直接經濟損失157.5億餘元人民幣。

另據早前報道，温州市永嘉縣巖坦鎮山早村因台風導致有山泥傾瀉，大量泥土堵塞河流，最終形成堰塞湖並決口，大量人員傷亡及失蹤。