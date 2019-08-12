【颱風利奇馬】消息推送誤報山東「全省人死亡」　騰訊視頻致歉

超強颱風「利奇馬」昨晚（11日）8時50分在青島沿海再次登陸，在山東省至今已有165.53萬人受災，因災死亡5人、失蹤7人。 騰訊視頻今日（12日）上午推送（App Push）災情消息時，卻誤報利奇馬致山東「全省人死亡」，引起不少網民嘲諷。

騰訊視頻誤報山東「全省人死亡」。（網上圖片）

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今日上午11時左右，騰訊視頻推送一則消息，稱「山東省應急廳消息：颱風利奇馬已致全省人死亡，7人失蹤。」顯然，該消息應為操作失誤，導致缺少死亡人數，誤報成山東「全省人死亡」。而實際上，當時山東已確認的因災死亡人數為5人。

事件發生後引起不少網民嘲諷，更有大批山東人在網上「報平安」，表示自己並沒有死亡。不久後，騰訊視頻發出更正後的推送消息，內容為「此前因編輯失誤，消息推送中缺失颱風利奇馬造成的遇難人數，目前遇難人數為5人。」

針對事件，騰訊視頻透過官方微博發文致歉，稱其推送的一則關於山東災情的消息中，因編輯失誤造成文案中遇難人數的缺失，他們發現後已立即更正，「對於產生的不良影響，我們向廣大網友表示誠摯的歉意。在日後的發布工作中，我們一定嚴加審核，杜絕此類錯誤的再次發生。」

網民熱議：

「作為一個山東人，第一次經歷這麼大的暴雨，第一次被死亡。​」

「一覺睡醒，我以為自己去世了。」

「我是山東人，我沒有死。」

「做個山東人太難了，一覺醒來我沒了。」