【兩岸角力】台媒：各出動兩艘軍艦巡航　解放軍台軍台海中線對峙

據台媒報道，解放軍從去年就出動一艘導彈護衛艦長期在台灣海峽中線西側來回巡航，今年更起增加到有兩艘。 由於海峽中線距離台灣西海岸最近處不到80公里，台軍方面認為即使對方並無進行特別具敵意動作，仍會造成一定威脅，故台軍同樣增加至兩艘艦艇，與解放軍對峙。 大陸傳媒《觀察者網》的軍事評論員據此分析，如果消息屬實，該些艦艇應是長期在海峽中線巡邏的應是解放軍東部戰區海軍數個護衛艦支隊的056A型護衛艦。

報道指，台軍一般固定會派出「海峽偵巡艦」，沿海峽中線東側來回巡航，海軍內部對此俗稱「海偵」。每一梯次偵巡至少一星期以上，下一艘接手的艦艇，會直接到偵巡區接防，以維持永遠至少有一艘船「壓」在海峽中線，相關任務通常由澎湖馬公的海軍一四六艦隊執行。

台軍的錦江級巡邏艦湘江號。（聯合新聞網）

報道引述台灣國防部官員指出，台軍艦艇除了執行外島運補，通常不會跨越中線，以往解放軍也不會派船「貼上」中線。但從去年上半開始，共軍固定派出一艘巡防艦，沿中線西側來回偵巡，儼然和台方的海峽偵巡任務「打對台」。自今年開始，解放軍甚至出動兩艘艦艇，約以台灣海峽最窄處（新竹至福建平潭）為分界處，往北與往南的中線西側，各維持一艘巡防艦來回巡弋。

台軍將領又指出，解放軍派赴第一島鏈之外任務的艦艇，至少是4000噸級的054A導彈護衛艦，甚至噸位加倍的052D型導彈驅逐艦；相較之下，在海峽中「壓線」的通常是排水量較小的導彈護衛艦，例如054A型的前身054型，或更舊的053H型系列，乃至排水量只有1400噸的056型、056A型導彈護衛艦。

報道最後指，解放軍巡航台灣海峽中線的主要目的是「地盤宣示」，而非挑動即性衝突，台軍當然必須派艦伴隨監控。但為避免主戰兵力被無謂消耗，台軍採取「下駟對中駟」的策略，只要海象條件允許，就以600噸級錦江級巡邏艦，甚至200噸級的光華六號飛彈快艇執行任務，同時以加強磨練。

（聯合新聞網）