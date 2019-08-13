【專訪】兩岸對立激化飲品店遭「獵巫」　台商陷入兩難

伴隨著香港「反修例」示威越演越烈。日前，源自台灣的手搖飲品店「一芳」，於其官方微博公開表示「支持一國兩制，反對暴力罷工」，頓時讓許多香港與台灣民眾都極度無法諒解。 與此同時，像是「台灣貢茶」、「迷克夏」、「大苑子」等已在大陸設有許多加盟店的台灣手搖飲品店，也被台灣網民起底有支持「一個中國」、或自述表態「中國台灣」等言論，讓原本只關係到民生的手搖飲品，變成兩岸關係的熱門關鍵詞。 撰稿：楊家鑫

近來，多家​​​​台灣飲料連鎖品牌被捲入「政治忠誠」的「獵巫」事件中，上海台商協會副會長蔡世明表示，台商群組內談及此事，同樣無所適從。圖為台灣「一芳水果茶」店面。

不同於過去，幾乎都是大陸網民舉報台灣藝人或台商「台獨」，此次被爆出來有「一中」言論的台灣茶飲連鎖品牌，卻變成是「台灣網民」主動出手翻查，風波甚至波及捷安特（Giant）、美利達（Merida）等台灣自行車品牌。過去台灣批判大陸網民的不理性，在兩岸對立氛圍激化下，這股影子也在台灣社會身上看到。

上海台商協會副會長蔡世明接受《香港01》訪問時指出，台商到大陸投資，看重的是市場，其實不太愛碰政治。2008年至2016年兩岸關係和緩，是台商感覺經商環境最舒服的時期。然而民進黨政府執政後，拒絕原先兩岸互動的基礎「九二共識」，卻無法建立新共識，並逐步強化對立氛圍，使得台商夾在中間，裏外不是人。

他表示，過去有模糊空間，就像上海商人自稱「來自上海」，台商自稱「來自台灣」都不會有問題。但民進黨政府把台灣跟中國大陸對立起來，稱大陸為中國，稱台灣為台灣，這就變成「一中一台」，大陸就會要求台商表態，台商只有寫「中國台灣」才能被接受，但台灣的激進網民又不接受，這讓台商陷入兩難、無所適從。

上海台商協會副會長蔡世明也認為，台灣政府正推動的「中共代言人」修法，也陷台商於不義。（網絡圖片）

蔡世明強調，台商都來自台灣，台灣是台商的「根」，情感是割捨不斷的，並不想對家鄉造成任何的疏離。但大陸市場這麼大，而台灣現在的經商、經濟環境又這麼差，「難道要逼台商放棄大陸市場，回台繼續互相內部對立？」

蔡世民不客氣地說，「要台商表態的話，台灣就輸掉了」、「台灣現在的出超，每年大部分都還是來自大陸，切斷與大陸的連結，出超沒了，台灣經濟會有機會嗎？」

學者嚴震生呼籲台灣社會體諒台商在當地經營的苦處，不要把台商往外推。（《多維新聞》）

至於台灣學者如何看待這波「獵巫潮」，台灣政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生接受《香港01》訪問時指出，這是兩岸對立、仇中情緒升高的必然結果，兩岸互動基礎越來越差，雙方都在「獵巫」。大陸現在的立場就是要求表態，不再像馬英九時期可以模糊處理。他說，這讓台商非常辛苦，台灣政府應諒解台商在當地經營的苦處，不應該推波助瀾，把台商往外推。

台灣陷入統獨對立的惡性循環，過度強調「民主自由」等意識形態，卻忽視治理與整體利益，嚴震生認為對民眾與台灣都不利。而且台灣明明有許多很好的軟實力，「為何對自己的信心這麼差？為何不相信生長於台灣的台商們？」「為何要拿對岸嚇唬人民？人民心中喜愛民主自由的價值就好了」。

他說，缺乏信心與信任，是台灣搞民粹搞出來的。最糟糕的是，搞民粹成本很廉價，因為大多隻在網路上謾駡，實際動員效果很差，「但對執政黨連任是有幫助的」。而台商的「獵巫」行動將如何影響台灣經濟，值得後續觀察。