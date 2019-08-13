《中國廉政監察網》假冒中紀委　以幫助「申訴」為名騙「立案費」

據中央紀委國家監委網站消息，日前內地警方查處了假冒中央紀委名義的網站《中國廉政監察網》，抓獲了網站開辦人魏某某及其關係人。 魏某某等人對其假冒中央紀委名義實施違法犯罪活動的事實供認不諱。

《中國廉政監察網》。（網絡圖片）

《中國廉政監察網》自稱是「由中國紀檢監察學院監督指導的國家級網站，屬於廉政、法治、黨務政務綜合類官方門戶網站」，設有「廉政要聞」等21個板塊。經查，該網站由北京華夏盛典文化傳媒有限公司於2017年9月15日註冊成立，公司開辦人及法人代表為魏某某。在該公司辦公地點，公安機關查獲了一批私刻公章、工作證、合同等涉案物品，查扣涉案資金近100萬元人民幣。

公安機關指，魏某某及其團夥依託假冒網站發佈虛假消息、惡意炒作案件，並以此實施敲詐勒索和詐騙等違法犯罪活動。

公安機關偵辦發現，魏某某指使公司員工赴各地蒐集所謂「新聞線索」，以幫助「申訴」為名向當事人收取「立案費」，在與當事人簽訂協定後赴事發地進行錄影、拍照等所謂「取證」工作，將相關照片和視頻及其編造的虛假資訊發佈在《中國廉政監察網》等網站上，並向當地黨委政府郵寄所謂「督辦函」進行敲詐勒索，或向當事人收取「好處費」。

（新華網）