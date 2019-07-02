扮公安呃大陸婦2000萬　8台籍詐騙犯被捷克遣送至大陸

8名台籍電信詐欺犯被控假扮中國大陸公安和檢察官，鎖定身在澳洲的大陸籍婦女，透過電話進行詐騙，金額高達6000萬捷克克朗（約8000萬新台幣／2000萬港元），2018年在捷克落網，雖然這些疑犯否認犯行，但布拉格高院仍維持原判，將一行人引渡到中國大陸。 對此，台灣駐捷克代表處已表示抗議，指其中一名疑犯甚至求情法院不要引渡，「否則將（和父母）天人永隔」。

據了解，這8名台灣籍疑犯在捷克被捕，布拉格地方法院採信中國大陸方面「公平審判」和「不判死刑」的保證，同意大陸將這群人引渡，儘管他們不服上訴，但布拉格高院日前裁決，8人全都維持原判。捷克司法部長貝內索娃（Marie Benesova）近日將做出最後決定。

有報道指，這群疑犯若在捷克受審，最高將被判處10年徒刑，但若到大陸受審，最嚴重恐面臨終身監禁。當中一名鄭姓疑犯在法庭上求情，「我今年22歲，不想結束生命，我的父母千辛萬苦養育我，我已經很久沒有見到他們」，他希望法院不要將他引渡到中國大陸，「不然將天人永隔」。

台灣外交部今天（2日）表示，涉案台灣人已委託律師向捷克相關機關提出後續救濟，全案程序目前仍在進行中，該部和駐處將持續關注及掌握案件進展。

（綜合報道）