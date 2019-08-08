詐騙集團編造「中華民族第九路軍」招會員12萬　河南警方拘29人

公安部今日（8日）通報打擊整治民族資產解凍類詐騙罪案的情況，並通報了一宗典型案例：河南公安日前破獲一個冒充中央軍委幹部、部委領導等身份，編造「中華民族第九路軍」為名實施詐騙的犯罪集團，拘捕疑犯29人，凍結涉案資金2400萬元（人民幣，下同）。

案情顯示，2018年9月以來，28歲男子楊光田、34歲男子席崇雲等人冒充軍委幹部、各部委領導及國家領導人秘書等身份，以短信形式向57歲男子馬銀發號施令，編造「菜籃子工程」、「慈善基金」、「軍民融合」等項目，讓馬銀負責上述項目。

馬銀收到指示後對外自稱受中央領導委託，成立「中華民族第九路軍」，自任總司令，並通過網絡編造「只要加入第九路軍，國家就會發放扶貧款，大家就會拿到創業基金，就會帶領更多人致富」等謊言，大肆發展會員。「中華民族第九路軍」共發展了20多個縱隊，每個縱隊下設8個軍，每個軍下設8個師，每個師下設8個團，每個團下設8個微信群，通過微信群共發展會員12萬餘人。

累計詐騙金額達3000餘萬

隨後該詐騙集團在微信群內以「軍人編號證書製作費10+1」、「亞投行招聘理事會成員4+1」等項目的名義向會員收取5元、10元不等的費用，謊稱交納費用即可獲得「軍人編號」、享有「軍人一切待遇」、每月發放「1000-3000的月工資」等回報，累計詐騙金額達3000餘萬元。目前河南公安已拘捕29名主要疑犯，扣押銀行卡53張等，凍結涉案資金2400萬元。

（《澎湃新聞》）