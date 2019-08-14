【機場集會】「付國豪」一度登微博熱搜第一位　內地網民轉發力撐

示威者周二（13日）在香港國際機場發起「警察還眼」行動，並在深夜時份發現一名持有記者反光衣的內地男子，疑似拍攝示威者大頭近照。 示威者將該名男子以索帶束起雙手雙腳，他期間曾被腳踢等，額頭及身體受傷。該名男子事後被證實是內地官媒《環球時報》的記者付國豪。 內地傳媒廣泛報道付國豪被示威者暴力對待一事，並附上片段顯示他在被綑綁後曾大叫「我支持香港警察，你們可以打我了」；微博上亦掀起一股熱潮，「付國豪」三字一度登上微博熱門搜尋排行榜第一位，搜索量達到482萬。

付國豪被示威者以束帶綑綁在行李車上。（香港01直播畫面）

付國豪被送院後，部分證件及個人財物遺留在機場內。（羅國輝攝）

綜合現場消息，有目擊事發經過的示威者指，付國豪在當晚11時許，被發現疑似在現場拍攝示威者大頭近照。有示威者質問其身份，付國豪聞言拔足狂奔，示威者遂緊追至並以索帶束起付國豪雙腳及詢問來歷。付國豪起初以英語稱自己是「遊客」，未有出示記者證，並稱反光衣也是他人贈予。

付國豪其後再被搜出內地護照、內地身份證等證件，以及有一件「我愛警察」的藍色短袖衫。示威者最後將付國豪綁在行李車上。

對於付國豪的遭遇，內地傳媒都一面倒對表示憤慨，除了《環球時報》編輯部及總編輯胡鍚進的聲明後，《人民日報》的微評亦強烈譴責示威者，「一名關注香港前途命運的記者，遭此非人道待遇，新聞自由何在？法治何在？人性何在？」，更稱「一句『我支持香港警察』，喊出了近14億人的心聲，做出了一個堂堂正正的中國人應有的樣子」。

微博上的網民則紛紛表態支持付國豪，不少人轉發一張紅底白字、以中文寫上「我支持香港警察，你們可以打我了」及以英文寫上「What a shame for Hong Kong」的圖片，並大讚付國豪是「英雄記者」。此外，「付國豪真漢子」、「我也支持香港警察」等Hashtag，屢屢出現在網民的發文或留言之中。

（綜合報道）