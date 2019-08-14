北戴河休假結束　中共政治局常委栗戰書北京露面

8月14日，中共紀念王光英誕辰100周年座談會在北京舉行，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書出席座談會。 這是中共高層自8月初「神隱」後，首次有政治局常委公開露面，意味著中共領導人一年一度的北戴河休假正式結束，其他常委亦將陸續出現在公開活動中。

王光英是光大集團創始人，被譽為「紅色資本家」,曾擔任中國第八、九屆全國人大常委會副委員長，第六、七屆全國政協副主席。

中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權在座談會上稱，要學習王光英一心一意聽黨話跟黨走的摯友諍友品格、胸懷強國富民遠大抱負的愛國者風範、自覺助力改革開放事業的改革者風貌、聚精會神謀發展的企業家精神，為實現中華民族偉大復興中國夢貢獻力量。

據報導，出席座談會的還有中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨，全國政協副主席張慶黎。

其實在此前的8月8日，中共政治局委員、國務院副總理孫春蘭現身山西，國家副主席王岐山8月12日在中南海會見印度外長蘇傑生等，各種跡象都顯示，中共高層的北戴河休假在本周就已經接近尾聲。

鑒於北戴河會議的特別歷史和神秘色彩，對於北戴河會議，外界最為關心的是，中共領導人將在這種非正式的會談中討論那些議題，達成什麼樣的共識。

對於今年北戴河會議的可能議題，多維新聞此前就曾指出大致有五個：中美貿易摩擦， 中國國內經濟，香港修例事件引發的問題，極易被外界忽略是中共至關重要的人事議題以及黨建。