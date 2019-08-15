【北上揾工】內地十大城市平均月薪排名公布　京滬穗深邊度最高？

近日，21數據新聞實驗室匯總整理內地各市上半年經濟數據，得出「2019年上半年城市GDP百強榜」，位居前十的城市分別是上海、北京、深圳、廣州、天津、重慶、蘇州、成都、武漢、杭州。

報告稱北京平均月薪居榜首

有招聘平台根據此名單，研究了十座城市的人才供需情況、流動、薪資以及房價工資比狀況，得出「2019上半年GDP十強城市中高端人才分析報告」。從平均月薪排名來看，北京、上海、深圳都超過了20,000元人民幣（約合22,200港元），其中北京以22,306元人民幣（約合24,800港元）的平均月薪位居第一。

根據報告，平均月薪排在北京後面的依次為上海、深圳、廣州，分別為人民幣21,311元（約合23,600港元）、20,958元（約合23,270港元），19,055元（約合21,160港元）。其中天津在GDP十強城市中平均月薪最低，以人民幣14190元（約合15,760港元）墊底。

根據報告，內地十大城市平均月薪排名中，北京位居榜首，排在其後的依次是上海、深圳、廣州。圖廣州塔夜景。（資料圖片/視覺中國）

而據香港政府統計處在今年3月公布的2018年數字顯示，香港打工仔薪資中位數為17,500港元。德意志銀行（Deutsche Bank）今年5月發布的《2019年全球物價報告》就顯示，香港2019年平均月薪為2399美元（約合18,800港元）。

逾三成的中高端人才到京滬打工

而從十大城市上半年的人才需求佔比來看，北京、上海釋放最多的就業機會，二者的人才需求佔比為14.09%、13.49%，均超過了10%, 為人才需求第一梯隊；深圳、廣州、杭州為第二梯隊，人才需求佔比在5%至10%之間；成都、武漢、蘇州、重慶、天津為第三梯隊，人才需求佔比在1.6%至3.2%之間。

至於在人才供給佔比方面，這十個城市也分為同樣的三個梯隊，即北京、上海為第一梯隊，匯聚了內地超過三成的中高端人才；深圳、廣州、杭州、成都為第二梯隊，人才供給佔比在3.5%至7.6%之間；其他四個城市為第三梯隊，人才供給佔比在2.3%至2.5%之間。

報告稱，北京和上海匯聚了內地超過三成的中高端人才。圖為上海陸家嘴。（資料圖片/視覺中國）

成都重慶買樓上車壓力最小

在房價工資比方面，報告顯示，北京、深圳、上海最高，為2.69、2.59、2.35，這表明中高端人才在這三座城市買房的壓力最大。在這十座城市中，僅有成都和重慶的房價工資比低於1，分別為0.88、0.83，位於第九、第十，相較而言，這兩個城市買樓的壓力較小，生活性價比較高。

（綜合報道）