【逃犯條例】胡錫進接受CNN採訪：美國促使香港社會騷亂產生放大

日前，環球時報總編輯胡錫進接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪，對美國在香港策動「顏色革命」是否有證據等問題進行回應。

CNN記者質疑，中方指責美國在香港策動「顏色革命」是否有證據？

對此，胡錫進表示，僅憑一張照片（黃之鋒等人會晤美國駐港澳總領事館政治組主管Julie Eadeh）確實不足以證明美國政府正試圖在香港策動「顏色革命」，社會騷亂要的是一種公眾的非理性情緒，「美國和西方為這種情緒的產生和放大發揮了非常重要，甚至可以說是關鍵的作用」。

CNN記者指出，近日中國媒體紛紛報道武警集結，是否是在配合政府輿論宣傳。對此，胡錫進稱，外國媒體在報道「武警集結」這一新聞時，許多外媒都認為「這是政府在發出一個強烈的信號，為什麼我們這麼說就成了配合政府『輿論宣傳』？我覺得外國媒體還是要尊重中國媒體這種客觀分析的權利」。

採訪亦提及付國豪在機場遭捆綁和毆打事件。CNN記者問，付國豪當時稱自己「支持香港員警」是否符合記者立場？

對此，胡錫進說，「他當時已經沒有被作為一個記者來對待，示威者對他完全充滿了敵意，他是作為一個受迫害者，表達自己的主張，這有什麼可值得挑剔指責的呢？」

（環球時報）