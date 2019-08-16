【機場集會】回應質疑　《環時》胡錫進：有記者證可能遭另外不測

香港反對修訂《逃犯條例》風波持續，在周二（13日）的機場集會中，內地官媒《環球時報》記者付國豪遭部分示威者圍堵、辱罵和毆打，最後被救護員帶走送院。事件引起輿論關注。 據悉，事發時付國豪沒有配帶記者證，同時被搜出「我愛警察」藍色T恤，不少人對其記者身份表示懷疑。對此，《還球時報》總編胡錫進發連日來發文解畫，回應種種對付國豪的質疑。

付國豪被搜出「我愛香港」藍衫，示威者以束帶將該其縛在行李車上。（香港01記者攝）

付國豪是不是沒有記者證？

胡錫進在微博發文指出，付國豪於2018年7月份入職《環球網》，但要獲得記者證按照規定需要經過一些程序。胡錫進直言，中國有很多活躍在新聞報道一線的年輕人暫時都沒有記者證，但從事採訪等工作合法合規，「這根本不是秘密」。

胡錫進又稱，機場集會當日現場示威者情緒激烈，環境十分混亂，「那完全不是一張記者證就可以保付國豪平安的事情，很可能他當時如果帶了記者證，會遭到另外的不測。」他說，一些激進示威者對內地記者抱有強烈的敵意，記者證不僅保護不了他們，還有可能置他們於更危險的境地。「至少環球時報記者是有這種現實擔心的。」

8月14日凌晨約0時35分，示威者表示，內地記者（付國豪）拍攝示威者大頭近照，不承認自己身份，又用英文指自己是遊客。（香港01直播畫面）

付國豪開始為甚麼隱瞞自己是《環球時報》記者？

胡錫進解釋稱，之前已有多名反對派不喜歡的媒體記者遭到過暴力攻擊，這迫使一些內地記者為了安全而不到他們認為需要時，不向一般詢問者亮明自己的身份。這是記者在極不友好環境下自保平安的一種方式。「甚麼時候亮明身份，甚麼時候隱瞞身份，這需要記者根據現場的實際情況靈活把握。」

付國豪說「我支持香港警察，你們可以打我了」是不是在挑釁？

香港近期一連串的示威集會行動演變成暴力衝突事件，引發警民關係緊張。有片段顯示，付國豪當日被示威者綑綁後，曾大叫「我支持香港警察，你們可以打我了」，瞬即成為內地網民熱捧的「金句」，但也有人指責這句話是在挑釁現場示威者。

胡錫進則表示，指責這句話「刺激對方」的說法尤其惡劣，認為付國豪的反應是年輕血性的，他被質問時是「直話直說」。「不是所有事都精盤細算的，有時就是隨機反應，本能反應，但心聽從的是義的召喚。」

付國豪的部分證件及個人財物遺留在機場內，其中有一件「我愛警察」藍色T恤。（羅國輝攝）

付國豪的背包有撐警口號的T恤，是否違反了記者中立？

關於此事，胡錫進指出，付國豪的撐警T恤裝在背包內，他並沒有穿在身上去示威現場。「進機場，包裡只要不裝爆炸物等危險物品，啥都可以裝。」

至於付國豪說「支持香港警察」是否不中立，胡錫進認為，當時付已經完全無力履行記者的角色，是一個被施暴者。而當時也不是新聞採訪的現場，是一個施暴和對待施暴態度的現場。胡錫進稱，付國豪當時只有屈服和不屈服這兩個選擇，沒有所謂「新聞中立」和「不新聞中立」的選擇。