【逃犯條例】上千居英港人倫敦反修例遊行　內地僑民揮國旗唱對台

港府修訂《逃犯條例》引發的爭議持續，居於外國的港人近日亦發起反修例集會及遊行，在墨爾本、巴黎等城市都有類似活動。 上千名在英港人昨日（17日）在倫敦舉行反修例遊行，不少內地僑民持國旗到場與示威者互喊口號，甚至對示威者高喊「漢奸」等字眼。

上千名在英港人17日在倫敦舉行反修例遊行。（路透社）

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在英港人發起「817和香港站在一起，全球團結遊行」活動，遊行群眾昨日下午在特拉法加廣場（Trafalgar Square）集合，高舉「同舟共濟」、「守護香港」、「香港人加油」等標語。內地僑民也號召在附近集結，揮舞五星旗。

主辦單位在廣場對支持者發言時，內地僑民高喊「We love China」等口號，試圖將對方聲音蓋過。遊行群眾也不甘示弱，高喊「Democracy for Hong Kong」、「Fight for freedom」、「Reclaim Hong Kong」等，雙方以聲音較量。

遊行隊伍從特拉法加廣場出發，來到唐寧街10號，沿途高呼口號。內地僑民則沿街朝隊伍喊「中國香港」（Chinese Hong Kong），遊行群眾也回喊「一國兩制」（One country, Two systems）。在唐寧街10號前，遊行隊伍停下表達訴求，要求英國政府遵守《中英聯合聲明》中的承諾，維持香港自由。內地僑民則隔著一條街對遊行隊伍叫喊，高喊「漢奸」等字眼。

（中央社）