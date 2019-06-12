流亡美國的中國內地富豪郭文貴，在港資產再被凍結。《香港01》發現，律政司今年4月底獲高等法院批准，繼續凍結由郭文貴控制、合共62億元在港資產。 最新的法院限制令，未列出其中60億元資產的凍結期限。換言之，或要待法院審結郭涉嚴重罪行案件，才可決定這批巨額資產下一步去向。 今次續被凍結的資產，包括市值20.7億元的海通H股股票（佔總發行量7%）、17.8億元現金及存款，並新加入郭個人名下17.2萬元強積金款項。 大律師分析，律政司以《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請凍結郭的資產，代表警方正調查他在港涉及的嚴重罪行。

被內地當局通緝、流亡美國富豪郭文貴，在港資產繼續被凍結。《香港01》取得今年高等法院今年4月30日頒下命令，延長該法院去年10月針對郭文貴控制資產而發出的限制令，繼續凍結郭控制的62億元在港資產。（法庭文件）

高院續凍結郭文貴60億元資產 未列明期限

今年4月30日，高等法院頒下命令，延長該法院去年10月18日針對郭文貴控制資產而發出的限制令。《香港01》再次獨家取得最新命令，發現除了第五答辯方、離岸公司「BSA Strategic Fund I」旗下約20億元的資產外，其餘62億元資產均繼續凍結。

高院命令並未提及「BSA Strategic Fund I」旗下資產如何處理，未能確定是否另有指示，因此暫不確定這批資產是否獲「解凍」。

此外，限制令定明第四答辯方、離岸公司「AAGV Limited」旗下約1.2億元資產，凍結期限至今年8月底，屆時如律政局一方申請延期，需召開覆核聆訊。至於其餘60億元資產，並未列出凍結期限，僅指直至法院進一步命令為止。

《香港01》獨家報道 逃美富豪郭文貴在港資產續凍結：



內地逃犯郭文貴62億在港資產續凍結 包括21億元海通證券H股

限制令新增H股股票、強積金 總值45萬元

最新的法院命令，同時新加入兩筆資產，包括郭文貴個人名下的強積金戶口，結餘為17.2萬港元，以及第23答辯方、離岸公司「Rosy Acme Ventures Limited」持有的股票，包括方正控股及北大資源的H股股票，合共市值約28萬港元。

該命令指出，警方曾於今年3至4月，向法庭呈交三份誓章，法官審閱並經律政司高級刑事檢控專員參與的聆訊（其中26答辯方缺席）後，決定延長限制令，繼續凍結由郭文貴控制的在港資產。

大律師：法庭若認為資產屬犯罪得益 可令凍結

法政匯思成員、大律師田奇睿分析，根據香港法例，律政司可按《有組織及嚴重罪行條例》及《販毒（追討得益）條例》，向法庭申請限制令，凍結疑犯在港資產。該程序通常在警方、海關等調查取證後，律政司提出檢控或準備檢控時，向法庭提出。

田表示，若法官根據執法機關提供的證據，認為擬凍結資產「有理由相信是犯罪得益」，便可在答辯方缺席情況下發出限制令，批准港府凍結其資產，相反，若法庭認為律政司一方「未夠料」，亦可駁回申請。

▼郭文貴照片▼

+ 8 + 7 + 6

律政司去年10月首申請 凍結郭現金、股票及豪宅

《香港01》早前獨家披露，高等法院去年10月，首次批准律政司根據《有組織及嚴重罪行條例》提出的申請，向郭文貴及另外26人和公司發出限制令，凍結郭透過相關本地和離岸公司，以及人頭帳戶等控制、合共87億元在港資產。

該限制令指，郭文貴及其兒子郭強，透過公司及人頭帳戶有效控制（effective control）港幣及外幣的現金、存款、股票，以及香港豪宅，命令不得處理這些資產，若不遵從即屬藐視法庭，除資產可被沒收，亦屬刑事罪行。

這些資產包括，郭文貴控制並透過他人或公司名義持有、合共17.8億元的現金及存款；郭透過離岸公司持有、市值22億元的香港南灣豪宅，以及其個人的滙豐銀行帳戶，折合約400萬港元的港幣、美元及日圓存款等。

合共27個答辯方，包括郭文貴本人、兒子郭強、姪女郭麗杰、助手屈國姣、保鏢韓春光，以及多間本港和離岸公司。當時高院法官並指示，今年4月底再就限制令覆核聆訊，以內庭形式審訊，公眾不能旁聴。

郭女入稟司法覆核 令郭涉洗黑錢受查曝光

由郭文貴女兒郭美持有的，香港註冊公司「安東發展」，是受限制令影響的27個答辯方之一。安東去年中曾入禀尋求司法覆核，要求警方解凍其總值15億港元存款，披露郭文貴因涉嫌洗黑錢一事受查。該司法覆核聆訊排期至今年9月16日開審。

至於另一答辯方郭文貴姪女郭麗傑，因涉協助郭文貴犯罪於內地被判監。案件2017年在河南審結，案情指郭文貴實際控制的公司「河南裕達置業」，從七間銀行騙取貸款和承兌匯票合共約15億元人民幣，騙取貸款及票據承兌罪罪成，被判罰款1.5億元人民幣（約1.69億港元），身為公司原副總經理的郭麗傑被判監一年半，緩刑兩年。

▼高等法院今年4月發出命令組圖▼

+ 9 + 8 + 7

高等法院凍結郭文貴資產限制令答辯方 答辯方 備註 1 郭文貴 KWOK Ho Wan / GUO Wengui 持有香港身份證、特區護照 2 郭強 GUO Qiang 郭文貴之子，持有香港身份證、特區護照 3 屈國姣 QU Guojiao 助理，持有香港身份證、內地身份證、中國護照、雙程證 4 AAGV Limited 英屬處女島（BVI）註冊公司 5 BSA Strategic Fund I 開曼群島註冊公司 6 Insight Phoenix Fund 開曼群島註冊公司 7 Alfonso Global Limited BVI註冊公司 8 Allied Capital Global Limited BVI註冊公司 9 Creative Apex Investments Limited BVI註冊公司 10 Crystal Breeze Investments Limited BVI註冊公司 11 Elite Well Global Limited BVI註冊公司 12 Globalist International Limited BVI註冊公司 13 Infinitum Development Limited BVI註冊公司 14 Infinite Increase Limited BVI註冊公司 15 Noble Fame Global Limited BVI註冊公司 16 Eastern Profit Corporation Limited

東利興業有限公司 香港註冊公司 17 Alfa Global Ventures Limited BVI註冊公司 18 Ace Decade Holdings Limited BVI註冊公司 19 Hong Kong International Funds Investments Limited

香港國際基金投資有限公司 香港註冊公司 20 Anton Development Limited

安東發展有限公司 香港註冊公司 21 Bravo Luck Limited BVI註冊公司 22 China Golden Spring Group (Hong Kong) Limited

中國金泉集團（香港）有限公司 香港註冊公司 23 Rosy Acme Ventures Limited BVI註冊公司 24 Leading Shine Limited BVI註冊公司 25 韓春光 HAN Chunguang 保鑣，持有香港身份證、內地身份證、中國護照 26 ZHANG Wei 持有內地身份證，雙程證 27 郭麗杰 GUO Lijie 姪女，持有內地身份證、雙程證 資料來源：法庭限制令

▼高等法院去年10月發出限制令節錄組圖▼