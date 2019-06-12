流亡美國的中國內地富豪郭文貴，在港資產再被凍結。《香港01》發現，律政司今年4月底獲高等法院批准，繼續凍結由郭文貴控制、合共62億元在港資產。
最新的法院限制令，未列出其中60億元資產的凍結期限。換言之，或要待法院審結郭涉嚴重罪行案件，才可決定這批巨額資產下一步去向。
今次續被凍結的資產，包括市值20.7億元的海通H股股票（佔總發行量7%）、17.8億元現金及存款，並新加入郭個人名下17.2萬元強積金款項。
大律師分析，律政司以《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請凍結郭的資產，代表警方正調查他在港涉及的嚴重罪行。
被內地當局通緝、流亡美國富豪郭文貴，在港資產繼續被凍結。《香港01》取得今年高等法院今年4月30日頒下命令，延長該法院去年10月針對郭文貴控制資產而發出的限制令，繼續凍結郭控制的62億元在港資產。（法庭文件）
高院續凍結郭文貴60億元資產 未列明期限
今年4月30日，高等法院頒下命令，延長該法院去年10月18日針對郭文貴控制資產而發出的限制令。《香港01》再次獨家取得最新命令，發現除了第五答辯方、離岸公司「BSA Strategic Fund I」旗下約20億元的資產外，其餘62億元資產均繼續凍結。
高院命令並未提及「BSA Strategic Fund I」旗下資產如何處理，未能確定是否另有指示，因此暫不確定這批資產是否獲「解凍」。
此外，限制令定明第四答辯方、離岸公司「AAGV Limited」旗下約1.2億元資產，凍結期限至今年8月底，屆時如律政局一方申請延期，需召開覆核聆訊。至於其餘60億元資產，並未列出凍結期限，僅指直至法院進一步命令為止。
《香港01》獨家報道 逃美富豪郭文貴在港資產續凍結：
內地逃犯郭文貴62億在港資產續凍結 包括21億元海通證券H股
限制令新增H股股票、強積金 總值45萬元
最新的法院命令，同時新加入兩筆資產，包括郭文貴個人名下的強積金戶口，結餘為17.2萬港元，以及第23答辯方、離岸公司「Rosy Acme Ventures Limited」持有的股票，包括方正控股及北大資源的H股股票，合共市值約28萬港元。
該命令指出，警方曾於今年3至4月，向法庭呈交三份誓章，法官審閱並經律政司高級刑事檢控專員參與的聆訊（其中26答辯方缺席）後，決定延長限制令，繼續凍結由郭文貴控制的在港資產。
大律師：法庭若認為資產屬犯罪得益 可令凍結
法政匯思成員、大律師田奇睿分析，根據香港法例，律政司可按《有組織及嚴重罪行條例》及《販毒（追討得益）條例》，向法庭申請限制令，凍結疑犯在港資產。該程序通常在警方、海關等調查取證後，律政司提出檢控或準備檢控時，向法庭提出。
田表示，若法官根據執法機關提供的證據，認為擬凍結資產「有理由相信是犯罪得益」，便可在答辯方缺席情況下發出限制令，批准港府凍結其資產，相反，若法庭認為律政司一方「未夠料」，亦可駁回申請。
▼郭文貴照片▼
律政司去年10月首申請 凍結郭現金、股票及豪宅
《香港01》早前獨家披露，高等法院去年10月，首次批准律政司根據《有組織及嚴重罪行條例》提出的申請，向郭文貴及另外26人和公司發出限制令，凍結郭透過相關本地和離岸公司，以及人頭帳戶等控制、合共87億元在港資產。
該限制令指，郭文貴及其兒子郭強，透過公司及人頭帳戶有效控制（effective control）港幣及外幣的現金、存款、股票，以及香港豪宅，命令不得處理這些資產，若不遵從即屬藐視法庭，除資產可被沒收，亦屬刑事罪行。
這些資產包括，郭文貴控制並透過他人或公司名義持有、合共17.8億元的現金及存款；郭透過離岸公司持有、市值22億元的香港南灣豪宅，以及其個人的滙豐銀行帳戶，折合約400萬港元的港幣、美元及日圓存款等。
合共27個答辯方，包括郭文貴本人、兒子郭強、姪女郭麗杰、助手屈國姣、保鏢韓春光，以及多間本港和離岸公司。當時高院法官並指示，今年4月底再就限制令覆核聆訊，以內庭形式審訊，公眾不能旁聴。
郭女入稟司法覆核 令郭涉洗黑錢受查曝光
由郭文貴女兒郭美持有的，香港註冊公司「安東發展」，是受限制令影響的27個答辯方之一。安東去年中曾入禀尋求司法覆核，要求警方解凍其總值15億港元存款，披露郭文貴因涉嫌洗黑錢一事受查。該司法覆核聆訊排期至今年9月16日開審。
至於另一答辯方郭文貴姪女郭麗傑，因涉協助郭文貴犯罪於內地被判監。案件2017年在河南審結，案情指郭文貴實際控制的公司「河南裕達置業」，從七間銀行騙取貸款和承兌匯票合共約15億元人民幣，騙取貸款及票據承兌罪罪成，被判罰款1.5億元人民幣（約1.69億港元），身為公司原副總經理的郭麗傑被判監一年半，緩刑兩年。
▼高等法院今年4月發出命令組圖▼
高等法院凍結郭文貴資產限制令答辯方
|答辯方
|備註
|1
|郭文貴 KWOK Ho Wan / GUO Wengui
|持有香港身份證、特區護照
|2
|郭強 GUO Qiang
|郭文貴之子，持有香港身份證、特區護照
|3
|屈國姣 QU Guojiao
|助理，持有香港身份證、內地身份證、中國護照、雙程證
|4
|AAGV Limited
|英屬處女島（BVI）註冊公司
|5
|BSA Strategic Fund I
|開曼群島註冊公司
|6
|Insight Phoenix Fund
|開曼群島註冊公司
|7
|Alfonso Global Limited
|BVI註冊公司
|8
|Allied Capital Global Limited
|BVI註冊公司
|9
|Creative Apex Investments Limited
|BVI註冊公司
|10
|Crystal Breeze Investments Limited
|BVI註冊公司
|11
|Elite Well Global Limited
|BVI註冊公司
|12
|Globalist International Limited
|BVI註冊公司
|13
|Infinitum Development Limited
|BVI註冊公司
|14
|Infinite Increase Limited
|BVI註冊公司
|15
|Noble Fame Global Limited
|BVI註冊公司
|16
|Eastern Profit Corporation Limited
東利興業有限公司
|香港註冊公司
|17
|Alfa Global Ventures Limited
|BVI註冊公司
|18
|Ace Decade Holdings Limited
|BVI註冊公司
|19
|Hong Kong International Funds Investments Limited
香港國際基金投資有限公司
|香港註冊公司
|20
|Anton Development Limited
安東發展有限公司
|香港註冊公司
|21
|Bravo Luck Limited
|BVI註冊公司
|22
|China Golden Spring Group (Hong Kong) Limited
中國金泉集團（香港）有限公司
|香港註冊公司
|23
|Rosy Acme Ventures Limited
|BVI註冊公司
|24
|Leading Shine Limited
|BVI註冊公司
|25
|韓春光 HAN Chunguang
|保鑣，持有香港身份證、內地身份證、中國護照
|26
|ZHANG Wei
|持有內地身份證，雙程證
|27
|郭麗杰 GUO Lijie
|姪女，持有內地身份證、雙程證
資料來源：法庭限制令
▼高等法院去年10月發出限制令節錄組圖▼