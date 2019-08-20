日指中國軍機東海模擬攻擊日艦　中國專家斥日方「心懷叵測」

日媒早前報道稱，中國軍機5月時很可能在東海的公海上，把日本海上自衛隊艦艇當成攻擊訓練目標。 對此，《環球時報》採訪中國軍事專家稱，這是日本方面把自己的主觀臆測強加給中方，是散佈中國威脅論的又一鬧劇，日本方面的這一說法心懷叵測。

據早前消息， 5月下旬在東海「日中中間線」的中國側油氣田周邊海域，有多架中國戰鬥轟炸機殲轟7（JH-7）接近兩艘航行中的海上自衛隊護衛艦，雙方距離在中國軍機反艦飛彈射程內。

日媒稱，根據自衛隊多個監聽部隊攔截到的中國軍機無線通訊內容，中國軍機似乎以日本護衛艦作為攻擊訓練目標；日本分析中國軍機通訊內容、雷達捕捉到的飛行軌跡，及發出的信號情報等，研判是進行空對艦攻擊訓練。不過，據稱日方為隱藏自衛隊的情蒐與分析能力，暫未向中國方面提出抗議及對外公布。

解放軍殲轟7。（網絡圖片）

對此，中國軍事專家傅前哨表示，日本所稱的證據並不可信，「一般情況下，在軍事訓練期間，軍機通訊內容不會通過語音通訊方式明確下達，一般都是簡語，而且控制在一定範圍內。日方如何能截獲中國軍機的無線通訊內容。」

傅前哨還表示，殲轟7是比較強悍的多用途轟炸機，很多時候在海空域展開訓練，目標非常遠，在訓練中打開雷達對目標進行搜索非常正常。現在在雷達都沒打開的情況下，日本依舊提出質疑，那隻能說明日本做賊心虛，純屬臆測。

另一位匿名人士19日表示，日媒報道充斥著對中國軍機正常飛行與訓練活動的偏見，把自己的主觀臆測強加給中方，是散佈中國威脅論的又一鬧劇。這位匿名人士表示，「眾所周知，在東海方向，日方艦機近距離跟蹤監視中方的行動已經成為常態，我們有理由擔心，日方自衛隊的存在都是極其危險的軍事威脅，我們要嚴加防範，防止歷史上日軍偷襲成性的行為再次發生。」

（共同社、環球時報）