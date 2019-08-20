習近平參觀西路軍紀念館　瞻仰紀念碑並敬獻花籃

北戴河會議後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平現身甘肅考察。8月20日，習近平再到甘肅省張掖市高台縣瞻仰中國工農紅軍西路軍（簡稱西路軍）紀念碑，向烈士敬獻花籃，並參觀了西路軍紀念館。

+ 6 + 5 + 4

當日，習近平還來到嘉峪關關城，登上城樓察看關城整體面貌，聽取河西走廊長城、關隘歷史文化情況介紹。

據了解，西路軍前身是紅四方面軍，徐向前、李先念、王樹聲、洪學智都是紅四方面軍領導人。西路軍大約2.18萬人，佔當時紅軍總數的五分之二，1936年10月遵照中共中央的決議，西渡黃河作戰，希望佔領甘肅和寧夏，最終打通蘇聯軍援的西北通道，但由於指揮失誤，裝備落後，沒有群眾基礎等各種原因，5個月後西路軍幾乎全軍覆沒。

西路軍的失敗在中共黨內有重大影響，紅四方面軍一把手張國燾及其支持者的勢力受到重創，張國燾也完全被排擠出領導核心，後來出走，與中共決裂。

西路軍覆滅曾長期被視為「張國燾分裂路線的產物」，不過，文革結束後，1981年11月22日，陳雲、李先念談起西路軍問題，指出西路軍過河是中共為執行寧夏戰役計劃而決定的，不能說是張國燾分裂路線的產物。

2004年，由蘭州西路軍研究會編纂的《中國工農紅軍西路軍•文獻卷》由甘肅人民出版社出版發行。洪學智在為該書所作的序言中指出：「很長時期，西路軍由於被當作是『張國燾路線』的犧牲品，其史實及研究都被視為『禁區』，塵封了半個世紀，倖存者大多命運坎坷，備受壓抑和屈辱，受到極不公正的對待。」

（新華視點）