【逃犯條例】日韓表擔憂　王毅：支持港府依法施政止暴制亂

第九次中日韓外長會今日（21日）在北京舉行，據《中國之聲》報道，會議期間韓國外長康京和、日本外相河野太郎分別向中國國務委員兼外長王毅詢問當前香港局勢，對韓、日在港企業和僑民安全表示擔憂。 王毅回應稱，相信港府將會依法保護他們的正當合法權益，並強調各方應對此採取客觀和公正的立場。

中日韓外長會議8月21日在北京展開，三國外長舉行記者會。（AFP）

報道稱，王毅指，少數極端暴力分子打砸立法會，打傷多名警察，突破了法律的底線；圍堵毆打無辜民眾，限制內地記者和旅客人身自由，踐踏了道德的底線；舉著外國國旗招搖過市，污損中國國旗國徽，挑戰了「一國兩制」的原則底線，是任何一個負責任政府和法治社會都絕不能容忍坐視。

王毅強調，香港事務是中國內政，不容外部勢力干預。中央政府堅定支持香港特區政府依法施政，支持香港警方嚴正執法，支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子，並將繼續堅定不移貫徹「一國兩制」方針，維護香港的繁榮穩定。

王毅強調，香港事務是中國內政，不容外部勢力干預。中央政府堅定支持港府依法施政，支持香港警方嚴正執法。（AFP）

王毅還說，極端暴力行徑引發了一些國家對其在港企業和僑民安全的擔憂，中方對此表示理解，「相信特區政府將會依法保護他們的正當合法權益。各方應理解和支持特區政府依法止暴制亂，對此採取客觀和公正的立場。」

（中國之聲）