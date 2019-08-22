內地自然災害頻發逾7千萬人受災　經濟損失2千億　627人死亡失蹤

國家防汛抗旱總指揮部、應急管理部周五（22日）舉行防汛防颱風新聞發布會。據介紹，自6月1日進入主汛期以來，內地洪澇、颱風、地質災害、風雹、乾旱和地震等災害頻發多發、突發、連發。各種自然災害共造成7180.2萬人次受災，627人死亡失蹤，直接經濟損失2153億元（人民幣．下同）。

四川阿壩州近日遭受暴雨侵襲，部分地區受災嚴重。（視覺中國）

各種自然災害發生期間，還有437萬人次緊急轉移安置，9.3萬間房屋倒塌，84.3萬間不同程度損壞，農作物受災面積9180.2千公頃。與近5年同期均值相比，今年主汛期全國因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別減少23.2%、55%和2.3%。

根據介紹，全國消防救援力量共執行抗洪搶險任務1.3餘萬次，出動指戰員14.4餘萬人次，出動消防車（舟、艇）1.8餘萬輛（艘）次，營救遇險被困和疏散轉移群眾8.4餘萬人。應急管理部會同財政部向受災較重的江西、湖南、廣西、浙江等省份下撥中央自然災害救災資金46.18億元。

颱風「利奇馬」以超強颱風登陸浙江，影響長江、太湖、淮河、黃河、海河、鬆遼6個流域， 12個省（市），長達8天，遠高於一般颱風影響時間（3天）。（視覺中國）

據悉，今年入汛以來，全國汛情、旱情有三個主要特點：一是強降水過程多、暴雨強度大。二是颱風登陸強度大、影響時間長範圍廣。三是超警河流數量多，洪水量級大，有27條中小河流發生超歷史洪水。

此外，當前颱風生成和發展仍舊十分活躍，颱風「白鹿」已經生成，可能在明天、後天登陸台灣，25日可能再次登陸福建、廣東沿海。另還有可能發生秋汛。

國家防汛抗旱總指揮部成員鄭國光認為，內地基層特別是農村貧困地區防災減災能力相對薄弱，防災減災的基礎設施設防水平較低，群眾防災避災、自救互救知識不足。因此需要加強災害風險隱患的普查和防治，提高設防能力，還要組織開展應急演練，提高農村群眾防災減災救災的意識和防範自救互救能力。

（澎湃新聞）