內媒指英駐港領館港人職員嫖妓被拘　微博網民：怎麼這麼恰巧

《香港01》早前報道，8月8日晚，任職英國駐香港總領事館的港人鄭文傑（Simon Cheng），於深圳搭乘高鐵回港，通知女友「正在過境」後失聯，至今已超過10日。 內地官媒《環球網》今天（22日）發布獨家消息，指鄭文傑是「因嫖妓在深圳被拘」。相關消息發布後，在微博上迅即引起熱烈討論，不到一小時已經衝上熱搜榜。

截至6點左右，微博上標籤為「英駐港領館港籍僱員被拘因嫖妓」相關帖子的閲讀量已近2千萬，討論數量達到近7千。（網頁截圖）

《環球網》的報道指，羅湖警方透露，8月9日鄭某傑（男，28歲，英文名：Simon Cheng）因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第六十六條之規定，被羅湖警方處以行政拘留15日的處罰。

報道特別提到，《中華人民共和國治安管理處罰法》第六十六條涉及的是賣淫嫖娼。針對有質疑指，鄭某傑拘留後為甚麼警方沒有通報其家屬等問題，羅湖警方回應說，案發後，鄭某傑本人提出請求，根據他的請求，警方依法對其違法行為未予通報其家屬。

不到一小時討論數量達7千

《環球網》的官方微博在下午5點多發布相關報道，截至6點左右，「英駐港領館港籍僱員被拘原因」已衝上微博熱搜榜第41位，搜尋量逾17萬。而標籤為「英駐港領館港籍僱員被拘因嫖妓」相關帖子的閲讀量已近2千萬，討論數量達到近7千。網民紛紛發言嘲諷，表示「本來想低調現在全世界都知道了」、「神劇情展開」、「最好笑的新聞」、「被豬隊友坑了」等。

也有少數網民質疑消息的真實性，指要看到執法過程的錄影片段才信服。也有網民認為事件發生的時間點太湊巧，值得懷疑。

微博網民熱議：

「好心幫你遮掩，不領情，被迫通告。」

「這反轉編劇都寫不出來。」

「我不信，除非你給我看執法記錄儀。」

「這新聞是真是假，怎麼這麼恰巧，有女友不要，泡深圳的妓女，值得懷疑。」

「還想不讓家屬知道，現在全世界都知道了。」

「嫖妓嫖出新高度，成為全球熱點關注，亙古第一人，我想我們絕大多數人有生之年是不可企及的啦！」

「等放出來以後，就會說『是栽贓，是迫害』，我們就看著吧。」

「我猜下邊的劇情應該是堅決不相信，說是政治迫害，被逼無奈，我方只能出示執法現場照片。」

「為了證實真實性，強烈要求警方放出視頻。」

（綜合報道）