批民進黨就「中共代理人」修法　劉結一：損害兩岸利益，注定失敗

在台灣，總統蔡英文日前宣示立法院下會期將努力完成「中共代理人」修法工作。對此，大陸國台辦主任劉結一周四（22日）稱，民進黨政府修法目的是阻止兩岸正常交流，注定失敗。 台灣陸委會發言人邱垂正同日則表示，修法是針對台灣面對中共近年來對台灣的滲透分化，正當做生意的台商並不會受「中共代理人」立法規範的影響。

國務院台辦主任劉結一在天津出席第八屆兩岸和平發展法學論壇開幕式並致辭。（澎湃新聞）

劉結一22日在天津出席「第8屆兩岸和平發展法學論壇」。他在致辭時稱，「民進黨政府使用所謂修法等種種手段阻止廣大台灣同胞進行正常交流，阻止廣大台青來大陸就業發展、追夢築夢圓夢」。

他說，這些行徑嚴重破壞兩岸關係和平發展，「嚴重損害台灣同胞的切實利益和兩岸同胞的共同利益，民意不可違、大勢不可擋，與兩岸同胞為敵，逆時代潮流而動都注定失敗」。

劉結一重申，「兩岸關係好，台灣才會好」，一個中國原則是兩岸關係的政治基礎，堅持原則，兩岸就能行穩致遠，台灣同胞就能受益，違背這個原則就會造成兩岸關係緊張動盪。

蔡英文早前宣稱，要在立法院下個會期完成「中共代理人」的修法。（資料圖片）

劉結一發言的同一日，陸委會發言人邱垂正在例行記者會上表示，正當做生意的台商，並不會受「中共代理人」立法規範的影響，不存在外傳的寒蟬效應或濫殺無辜的說法。

邱垂正還說，修法是針對台灣面對中共近年來對台灣的滲透分化，將參考國外法例，在現行的法律基礎上研議相關規範。他說，目前各界對制度設計仍有爭議。研議中的法案如何與現行法令銜接，都需要進一步研議。

（中央社、聯合新聞網）