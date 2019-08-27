【5G時代】內地推25款傳媒機械人　AI女主播模擬現場報道新聞

為了迎接5G時代，傳媒也逐漸向智能化轉型，內地最大的傳媒機械人生產商和服務商「新華智雲」，正式對外發布了其自主研發的25款傳媒機械人，希望能用智能化的技術，更快更好地採集和處理新聞資源。

海報新聞的AI虛擬主播。（影片截圖）

據介紹，幫助「採集」新聞資源的傳媒機械人有8款，分別為：突發識別機械人、人臉追蹤機械人、安全核查機械人、文字識別機械人、數據標引機械人、內容搬運機械人、多渠道發布機械人、熱點機械人等。

幫助「處理」新聞資源的傳媒機械人有17款，分別為：智能會話機械人、字幕生成機械人、智能配音機械人、視頻包裝機械人、視頻防抖機械人、虛擬主播機械人、數據新聞機械人、直播剪輯機械人、數據金融機械人、影視綜快剪機械人、體育報道機械人、會議報道機械人、極速渲染機械人、用戶畫像機械人、虛擬廣告機械人、一鍵轉視頻機械人、視頻轉GIF機械人等。

最受歡迎的機械人：字幕生成機械人

據了解，目前浙江山東等地新聞人已在這些傳媒機械人的協助下開展新聞資源的採集和處理。大至地震、颱風等突發事件的報道，小至為短片添加字幕的日常。

而數據統計顯示，字幕生成機械人是最受記者和編輯歡迎的一款傳媒機械人，它可以將一段長文智能拆分成適合屏幕展示的短句，還支持字幕批量替換。

AI女主播模擬在颱風現場報道新聞。（影片截圖）

AI女主播模擬在現場報新聞

與真人主播相比，通過智能AI技術呈現出的虛擬主播，將用真人般的聲音自動播報新聞。同時，虛擬主播在不同情境下能表現出喜悦、悲傷、生氣等多種情緒，切換不同的新聞背景。

早前颱風「利奇馬」吹襲浙江期間，網上曾出現過AI女主播模擬在現場播報氣象災害預警信息的短片。

專家：「人機協同」成共識

新華智雲聯席CEO傅丕毅認為，為了迎接5G時代，傳媒需要向智能化轉型，但要求每家傳媒都投入大力氣研發智能平台並不現實。「傳統媒體也可以通過各種方式擁抱技術」，他認為，「好內容加上好技術，媒體才可以更好地掌握輿論場主動權和主導權。」

中國政法大學新聞傳播學院網絡與新傳媒研究所副教授王佳航表示，這25款新聞機械人的推出，將使整個行業觀念快速統一到加快新聞生產分發的人機協同上來，例如人臉追蹤機械人、數據標引機械人、突發識別機械人等都明顯超越了人類新聞工作者的能力，與這些機械人的協作將使人類新聞工作者的新聞生產能力大幅度提高。

此外，他還認為，25個機械人涉及到新聞生產的全產業鏈，從採集、製作、視頻、分發、審核到廣告、用戶，均有涉足，將對全產業鏈智能化進程有提速的效果。

（新華社、科技日報）