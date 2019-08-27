傳接受逃加前法官謝衛東申訴　國際刑警組織罕有撤銷「紅通令」

近日，國際刑警組織據稱接受外逃加拿大的中國前最高法審判員謝衛東申訴，罕見地取消中國對他的「紅色通緝令」。該組織指謝衛東因批評北京而受到迫害。

國際刑警組織。（資料圖片）

資料顯示，今年62歲的謝衛東，原任最高人民法院審判員。中紀委網站在去年6月發布追逃公告，指謝衛東涉嫌民事枉法裁判罪、受賄罪，於2014年外逃加拿大，北京則透過國際刑警組織對其發出「紅色通緝令」。

加拿大《國家郵報》23日報道，國際刑警組織檔案控制委員會月初裁定，有證據支持謝的論點，即中方發出的「紅色通緝令」是出於政治原因，而國際刑警組織的規章禁止執法部門進行任何「政治性質」的干預活動，且所有活動應遵守「世界人權宣言」精神。該組織稱，中國基於政治原因發出「紅色逮捕令」，可能會削弱國際刑警組織的中立立場。

謝衛東。（網上圖片）

報道指出，事實上，國際刑警組織「紅色通告」是一個為逮捕、遣返逃犯而設的警報系統，並非國際通緝令。國際刑警組織各成員國都可申請發布，也可以自行決定如何應對。

另外，謝衛東遭撤銷通緝，正值中加關係緊張之際，尚不清楚是否與此有關。報道指出，中國華為公司副董事長兼首席財務官孟晚舟在加拿大被捕後，中國也拘捕了加拿大公民、乃至加拿大「關注」中國的香港事務，引發了中國和加拿大之間一場政治風暴。

（綜合報道）