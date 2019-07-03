美國務院官員：盡力助台灣參與國際組織　包括國際刑警大會

當地時間周二（2日），美國國務院國際組織局首席助理國務卿摩爾（Jonathan Moore）表示，美國支持台灣參與國際組織，將盡一切努力協助台灣參與國際組織，當中包括今年的國際民航組織年會、國際刑警組織大會。他又呼籲國際盟友不要向壓力屈服。

美國國務院國際組織局首席助理國務卿摩爾（Jonathan Moore）表示，美國將盡一切努力協助台灣參與國際組織。（中央社）

摩爾是在出席美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）與台灣智庫遠景基金會共同舉辦的研討會上發表相關言論。他指出，美國支持兩岸維持現狀，包括維護台灣現有外交關係，改善台灣國際空間。

摩爾又指，民主是台灣最好的自衛武器，中國大陸將透過複雜的網絡手段干預台灣重要的民主選舉，美國隨時準備協助台灣維持選舉的完整性。

在台灣參與國際事務問題上，摩爾重申美方政策不變，支持台灣加入非以主權國家為資格的國際組織，並有意義參與。美國會盡一切努力協助台灣參與今年的國際民航組織三年一度的年會及國際刑警組織大會，以及其他台灣可為國際體系做出貢獻的組織。

摩爾又表示，美方會持續向國際組織內的合作夥伴施壓，呼籲他們不要向壓力屈服，要做正確的事，讓2300萬台灣人能為重要的全球事務做出貢獻。

（中央社）