【滿載戰機】中國航母遼寧號現身南沙海域　疑似越南漁民拍片圍觀

據環球網周二（27日）報道，近日有越南網民在社交媒體上發布一段關於中國首艘航母遼寧號的短片，並稱這是「越南漁民」在南沙群島北部海域拍攝的。 而據早前報道，遼寧號戰鬥群早於6月10日出西太遠航訓練，隨後接近關島，然後繞經菲律賓，進入南海，從時間點看比較吻合。

有網民在Twitter上發文稱，「越南漁民」拍到中國「遼寧號」在南沙海域航行。（Twitter）

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報道稱，在曝光的短片畫面中看到，「越南漁民」手中的設備在不斷拉進、放大鏡頭，想盡可能清晰的觀看遼寧號。此外，還可以清楚看到，遼寧號後甲板上堆滿了殲-15艦載戰機和直-8大型艦載直升機，並有身穿白色軍服、整齊列隊的艦員身影，甚至依稀能夠聽到一些整齊的聲音，似乎遼寧號正在舉行某個儀式。

而就這段畫面展示的情況看，中國海軍沒有理會越南船隻的靠近。報道認為，可以肯定中國航母編隊的護航戰艦就在附近水域，但估計越南方面多半不會公布有關的畫面，而對於遼寧號這樣如同高山一樣的龐然大物，再加上海面上視野寬闊，越南船隻要想觀望並不困難。

環球網的報道還指出，有軍事觀察人士表示，雖然短片發布者稱他們都是「越南漁民」，但也不排除是越南軍隊偽裝偵察人員的可能性。報道稱，隨著中國海軍航母力量的不斷充實提高，未來會不斷出現更多的外國人目擊事件。

（環球網）