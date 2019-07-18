律師：華裔澳籍作家楊恆均已遭中國起訴

華裔澳籍作家兼異見人士楊恆均1月在中國被捕後，至今被拘留近半年。澳洲外交兼貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）與他的代表律師斯塔裏（Robert Stary）7月18日指出，接獲事主家人通知，楊恆均已被中國當局起訴，並轉移至北京另一座羈留所。

澳洲外交部表示，當地大使館正在尋求中方確認。斯塔裏指出，他仍未清楚楊恆均被起訴的罪名，但相信涉及國家安全的法例，例如間諜罪等。中國外交部發言人耿爽17日指出，楊恆均案件仍在調查中，並會全面保障楊恆均的法律權利。

斯塔裏7月8日曾指出呼籲澳洲政府介入事件，並要求中國政府盡快放人，又指楊恆均致力參與言論自由或推動民主權利並沒有犯法。

外界擔心楊恆均與妻子袁瑞娟的安全。袁瑞娟7月4日原定由中國返回澳洲，但在機場被國安部人員帶走，並被問話兩小時。楊恆均的朋友、悉尼科技大學教授馮崇義認為，北京方面希望以此為籌碼，令楊恆均承認犯政治罪行，或是希望袁瑞娟指控丈夫。

現年53歲的楊恆均畢業於上海復旦大學，其後加入中國外交部工作，並曾經調職海南省政府。楊恆均在1992年到香港一間國企工作，回歸後就轉到美國智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）從事研究工作。

楊恆均入籍澳洲後，經常發表批評中國政府的言論，是當地華人社會中的知名時政評論人。值得一提是，今次並非楊恆均第一次「失蹤」，2011年時他亦曾在廣州下落不明，但其事後稱是因為病倒住院，結果「手機沒電」而無法與外界聯繫。

（綜合報道）