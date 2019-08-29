【楊柳風球】海南遭龍捲風襲擊釀最少8死2傷　專家：由颱風誘發

今日（29日）凌晨4時許，海南省儋州市那大鎮發生一宗突發性龍捲風災害，一個新樓盤及相鄰的工人宿舍倒塌，目前已造成8人死亡，1人重傷，1人輕傷。 氣象分析師表示，該龍捲風出現在颱風「楊柳」的「颱前颮線」中，很明顯為「楊柳」誘發。

海南省儋州市遭龍捲風襲擊，釀最少8死2傷。（海南警方）

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據海南官方消息，儋州市那大鎮遭遇龍捲風襲擊，造成位於該地帶的新樓盤「海拓香洲」及相鄰工地工人宿舍倒塌，8人死亡，1人重傷，1人輕傷。相關搜救工作目前仍在繼續。龍捲風還造成附近多處房屋和供電線路受損，一些樹木被颳倒，當地政府部門正加緊搶修恢復，具體損失情況正在統計中。

相關部門根據事發現場樹木倒塌、鐵皮房掀倒、電線桿斷倒、路燈傾倒等特徵，結合天氣雷達回波特徵分析，認定此次災害為突發龍捲風，龍捲強度為三級（國際標準EF2級）。

海南較少出現龍捲風

據中國氣象局旗下的「中國天氣網」指，從歷史數據來看，海南較少出現龍捲風，年均不足一次。颱風「楊柳」正在靠近海南，並將於今天下午至夜間登陸或擦過海南島南部，分析師石妍表示，該龍捲風出現在颱風「楊柳」的「颱前颮線」中，很明顯為「楊柳」誘發。目前颱前颮線在粵西沿海，湛江、茂名要警惕可能出現的雷雨大風和龍捲風。

石妍又表示，造成這次龍捲風的原因是颱風雲系快速掃過，導致局部地區出現極端強對流天氣。隨著「楊柳」靠近，海南島和廣東西部沿海還需防範局部地區強對流天氣的不利影響。

（綜合報道）