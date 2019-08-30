深圳武警公安又「亮劍」：防暴演練出動水炮車　舉繁體字旗幟警告

反對修訂《逃犯條例》引發的風波已蔓延逾兩個月，示威行動仍然持續。與香港一水之隔的深圳，本月內數次有大批武警公安集結進行防暴演習，模擬驅散示威者，被外界認為對香港「亮劍」意味濃厚。 繼8月6日和8月中旬「大練兵」後，官媒《人民日報》昨晚（29日）在微博上載一段短片，顯示大批武警公安當日在深圳又一次進行防暴演習，出動水炮車驅趕「示威者」，又舉起帶有繁體字警告標語的旗幟。

武警公安在深圳聯合演練。（影片截圖）

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《人民日報》對這段短片的描述是：「『暴徒』頭戴黃色安全帽，手持雨傘、木棍、火燒手推車不斷對部隊『發起衝擊』，全副武裝的部隊手持長盾牌組成多個方陣應對，用粵語喊出『撤退撤退！』，並出動水炮車驅趕，最終成功處置暴力騷亂事件。」

此外，從片中還能看到，防暴演練期間，武警和公安曾用激光照射「示威者」，並兩度舉旗警告，其中一面藍旗上印有「即將清場，請迅速撤離」的繁體字，中文字下面還配有英文翻譯；另外一面紅旗上印上「停止衝擊，否則動用武力」，同樣是繁體字和英文結合，與香港警察的警告旗幟十分相似。

深圳一個月內數次「大練兵」

在香港的示威抗議活動愈演愈烈，造成警民衝突不斷，至今仍未平息。在此敏感時機，加上昨日（29日）的武警公安聯合演練，內地8月以來在深圳至少已組織過3次大規模的「練兵」行動，且每次都針對「暴亂」。

8月6日的「深圳亮劍」演練。（VCG）

8月6日，廣東公安夏季大練兵「深圳亮劍」行動在寶安區海濱廣場舉行，期間出動了1.2萬名警力，海陸空齊齊上陣，模擬特警演練和應急處置突發事件。演練過程中出現了對抗黑衣「示威者」的橋段，特警向天空施放催淚煙和防暴槍，驅散示威者，並拘捕數人。當時深圳公安官方微博全程直播。

至8月中旬，多間外國傳媒拍到中國武警車輛及人員在深圳灣體育中心演練的情況，之後更有演練影片曝光，影片中出現了荷槍實彈的警察部隊調動場面及裝甲車前進畫面，之後又出現了全副武裝的武警組成陣勢應對「示威者」衝擊，並以水炮、催淚彈等驅散示威者，還有警察用粵語喊話「停止暴力，回頭是岸」。《人民日報》微博其後轉載該影片，並指出這是「深圳舉行的公安武警大練兵」。

8月16日，武警深圳灣體育中心演練。（路透社）

中國國防部：年度訓練計劃的正常安排

對此，中國國防部新聞發言人任國強29日回應稱，8月中旬在深圳進行的武警演習是武警部隊年度訓練計劃內的正常安排，主要是檢驗部隊跨區機動和維護社會穩定的實際能力，這樣的訓練武警部隊每年都要進行。

對於武警部隊此次演習何時結束，任國強表示，維護社會穩定練兵活動是武警部隊經常性的訓練內容和演練課目，在哪裡訓練，訓練地點、內容和規模，武警部隊都有計劃和安排。

任國強又說：「維護國家安全和社會穩定、保衛人民美好生活，維護政治安全，特別是政權安全、制度安全，是武警部隊的使命任務。做黨和人民的忠誠衛士，是武警部隊一以貫之的優良傳統和作風。武警部隊有信心、有能力完成黨和人民交給的任務」。

（綜合報道）