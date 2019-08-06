「深圳亮劍」演練現對抗黑衣人示威橋段　內地網民：敲山震虎

港府修訂《逃犯條例》引起的示威抗議近日愈演愈烈，造成警民衝突不斷。在此敏感時機，廣東公安夏季大練兵「深圳亮劍」行動今天（6日）上午在寶安區海濱廣場舉行，期間出動了1.2萬名警力，海陸空齊齊上陣，模擬特警演練和應急處置突發事件。 由於演練過程中還出現了對抗黑衣「示威者」的橋段，外界普遍認為，此次練兵行動對香港「亮劍」意味濃厚。

「深圳亮劍」出動了1.2萬警力，模擬特警演練和應急處置突發事件。（VCG）

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綜合內媒報道，「深圳亮劍」演練現場有特警科目演練、警用直升機巡邏、突發事件應急處置等內容，出動了50輛裝甲車、200輛衝鋒車、1200台鐵騎摩托車、5架直升機、2輛水陸兩棲車等裝備，共1.2萬名警力。深圳公安官方微博全程直播。

「深圳亮劍」演練中出現身穿黑色衣服和戴頭盔的「示威者」，與香港街頭抗爭的示威者造型相似。（VCG）

從演練畫面看到，有大批特警人員一字排開，手持長盾牌組成多個分隊，應對身穿黑色衣服、戴上頭盔、口罩以及手持標語的示威者，現場廣播起初形容他們為滋事分子。

隨後衝突不斷升級，示威者高喊口號，用磚頭、木棒和火燒手推車來衝擊特警的防線，又向警方投擲「汽油彈」，現場廣播改為形容示威者是暴徒。特警向天空施放催淚煙和防暴槍，驅散示威者，並拘捕數人。

由於深圳演練的「示威者」造型，與本港近日街頭抗爭的示威者十分相似，引起外界猜疑，中央政府藉此次演練警告，暗示公安有直接介入香港的可能性與能力。

港澳辦新聞發言人楊光6日就香港局勢答記者問。（路透社）

同一日，港澳辦新聞發言人楊光在記者會上也被問到，深圳警方的反恐防暴演練是想釋放哪些訊號。不過他僅回應稱，相信特區政府和警察完全有能力懲治暴力犯罪，恢復香港的社會秩序和安寧。

雖然官方的表態未將兩件事聯繫在一起，但深圳警方的演練早已引起內地網民熱議：

「場面引起極度舒適，請立即前往香港實戰。」

「瘋狂暗示對岸（香港）。」

「連（黑色）衣服都一模一樣，這是暗示嗎。這是明示啊。」

「敲山震虎。」

「我們準備好了，香港同胞需要幫助就言語一聲。不需要就算了。我們就是練練好玩。」

（綜合報道）