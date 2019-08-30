中美經濟「脱鈎」言論盛行　分析人士：美企很難離開中國

據央視新聞客戶端今天（30日）消息，針對美國一些人想要強行讓中美經濟「脱鈎」的言論，阿富汗政治分析人士指出，美國企業在中國獲益良多，離開中國是不明智的。

該分析人士認為，在全球化的背景下，美國企業很難離開中國，因為對於很多美國大企業來說，中國都是最大的市場。並強調開放市場和自由貿易是最基本的經濟規則，美國設置貿易壁壘的做法只會害人害己。

另外，分析人士還指出，切斷和其他國家的聯繫，通過關税等手段來阻止貿易，對任何國家都是不利的。經濟學家們一致認同，正常的貿易往來對雙方都有好處。

特朗普在對華貿易戰上走得越來越遠。（AP）

中美貿易戰近來又一次大幅升級，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布提升對華5,500億美元商品徵税比例，還要求美國公司撤離中國。

此前，中國商務部前副部長魏建國表示，美企需要中國市場延續跨國公司的基礎，而將製造業產業鏈迴流美國，需服務鏈及有競爭力技術工人等配套，「即使能實現，亦至少5至10年時間。」

對於特朗普要求美企撤華，中國外交部發言人耿爽回應稱，中美建交40年來，已經形成了「你中有我、我中有你」的利益格局和互惠互利的關係。強行讓中美經濟「脱鈎」，勢必威脅全球產業鏈、供應鏈安全，引發國際金融市場動盪，危及國際貿易和世界經濟增長。

耿爽表示，所謂「美國企業撤出中國」更像是一句政治口號，而不是務實舉措。即使現實中發生，自然也會有別人來填缺補位，到頭來受損的還將是美國。

此外，據新加坡《聯合早報》報道，超過160家美國商業組織組成的美國自由貿易聯盟（Americans for Free Trade）8月28日聯名致信，要求特朗普立即推遲對中國商品的所有關税上調。該聯盟成員包括全國零售聯合會、消費者技術協會、設備製造商協會、玩具協會等。他們表示，關税會傷害工人和消費者，並對美國經濟產生不利影響。