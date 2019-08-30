【宜家癱】鄭州IKEA開業1小時湧8萬人　顧客躺滿床和梳化睡覺

美國Costco首間分店日前上海開業，人潮逼爆整間超級市場。相似的景象再次出現在河南鄭州。 周四（29日），華中地區首間宜家家居（IKEA）在鄭州正式開業，大批市民一早就到店門口排隊等候。內媒報道稱，該店剛開張短短1個小時就有8萬人湧入，店內人山人海。有網友看到後也驚歎，場面比春運還瘋狂。

鄭州市民在烈日下排隊等候入IKEA。（VCG）

綜合內媒報道，一名女網民表示，她跟朋友從當日早上8點多就來了，朋友排隊排了2小時才進去，「我卻還沒進去，人太多已經不想排了，這比春運還誇張！」她還說，春運期間，鄭州火車站、高鐵站都維持得很好，會有不同的入口，但這就一直在排隊，「大家甚至還為了搶吃1元的冰淇淋排這麼長的時間真不值，後來限流了就至少要排3小時了。」

另有網民稱開車到IKEA門口前就塞了1小時30分鐘，入店要再等2小時，而店內的餐廳更要等候45分鐘。

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此外，鄭州IKEA梳化、床墊等區域再現經典「宜家癱」，有人脱鞋躺在梳化上休息，有人蓋上毛氈睡覺、還有人坐著玩遊戲和自拍。店內的保安表示，現場有顧客睡了大概三個小時，但逛商場本就比較累，休息一下只要不影響正常秩序就行。

不過，有不少網民表示難以理解，但也有人認為是一種營銷手段：

「排隊兩小時就為了進去睡覺？」

「非常不理解，哪裏有家舒服。」

「家裏的沙發不夠軟還是冷氣不夠低（冷）？」

「中國人的特色：愛湊熱鬧而已。」

「貌似宜家之前還挺鼓勵人們去躺呢？這也是種營銷嘛」

鄭州IKEA店內人山人海：

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據悉，鄭州IKEA店曾發布通知，宣布28日會員可以提前進店選購，但大批顧客當天趕到現場時，卻發現要29日才會營業，瞬間引起眾怒，不過29日當天一開幕依然人山人海。

（綜合報道）