【逃犯條例】外交部駐港公署：美政客顛倒是非　歐盟政客假仁假義

昨日（30日），香港警方逮捕了香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭、前港大學生會會長孫曉嵐、立法會議員鄭松泰等多人，美國及歐盟有政治人物就此發聲，表示擔憂香港局勢，批評香港政府及警察。 外交部駐港公署官網就此發表回應，公署譴責美有關政客「顛倒是非、助紂為虐」，歐盟有關政客「假仁假義的擔憂居心叵測」。

美參議院少數黨領袖舒默等人批評香港警方行動。（網絡圖片）

據早前消息，美參議院少數黨領袖舒默、眾議員麥戈文、白宮官員等批評香港警方拘捕行動，歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼則要求特區政府尊重港人的言論、集會自由。

對此，外交部駐港公署發言人稱，美國政客「有關言論顛倒是非，助紂為虐，赤裸裸干涉香港事務和中國內政，再次暴露美國政客的虛偽、霸道和傲慢，中方對此表示強烈不滿和堅決反對」。

稱美國目的是讓「犯罪分子繼續禍害香港」

發言人說，特區警方已就有關拘捕行動作出說明。「暴力就是暴力，犯罪就是犯罪，任何訴求都不是訴諸暴力的理由。如果讓煽動、參與暴力和非法集會者逍遙法外，那法治何在？正義何在？美國有關政客的言論是對特區警方嚴正執法的褻瀆，真實目的就是要讓違法犯罪分子繼續禍害香港，徹底摧毀香港法治。」

發言人還稱，「香港正面臨回歸以來最嚴峻的局面。除了極少數別有用心者，但凡有正義感的人都會支援特區政府止暴制亂、恢復秩序」。他又稱，任何威脅、恐嚇都嚇不倒中國人民。

歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼促請香港政府避免局勢繼續惡化。（路透社）

而針對歐盟官員言論，外交部駐港公署發言人表示，這是赤裸裸地干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

稱少數人踐踏法治​讓社會退回「叢林法則」

發言人說，特區警方有關行動有理有據、合法合規，不容置疑；歐盟有關政客混淆是非對此表達所謂擔憂，是阻撓特區警方依法執法，是偏袒、縱容不法暴力行為，是干擾特區法治，是對香港事務的粗暴干預。難道讓違法分子逍遙法外，繼續禍害香港你們就「放心」了嗎？

發言人指，香港當前的問題絕非所謂人權、自由與民主問題，而是要不要法治，要不要依法懲治犯罪的問題；少數人踐踏法治的「自由」就是剝奪大多數人依法正常工作生活的自由，就是讓文明社會倒退回弱肉強食的「叢林法則」。

發言人說，在香港處在恢復法治還是滑向無底深淵的關頭，歐盟有關政客顛倒黑白，不去譴責、反對極端分子的暴力違法行為，反而對特區政府止暴制亂、維護法治、恢復秩序的努力說三道四是完全錯誤的，我們要求歐方分清是非，停止助紂為虐。

（外交部駐港公署官網）