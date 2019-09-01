「大灣區之聲」電台開播覆蓋港澳　傳播『一國兩制』發展新實踐

一是服務國家大局；二是聚焦財經科創、生活資訊服務，加強財經及創業就業等資訊採集和政策解讀；三是以粵語播出為主，並設有客家話、潮汕話等節目，貼近大灣區收聽習慣；四是受眾目標年輕化，設置多檔年輕人關注的文體娛樂、網絡熱點、文化精品等節目，以及滿足青年生活就業需求的創業指導、心理疏導類節目。