「大灣區之聲」電台開播覆蓋港澳　傳播『一國兩制』發展新實踐

撰文：姜庚宇
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據央視報道，9月1日上午7時，中央廣播電視總台粵港澳大灣區之聲（簡稱大灣區之聲）正式開播。這是中國首個專門面向粵港澳大灣區播出的國家級電台頻率。大灣區之聲新媒體平台同步啟用。
9月1日上午7時，「大灣區之聲」正式開播。（央視）
報道指，該電台覆蓋粵港澳大灣區域內的廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市和香港特別行政區、澳門特別行政區，全天播音21小時。
據介紹，大灣區之聲及其新媒體平台重點面向大灣區受眾，「及時傳播中央權威聲音，傳播粵港澳大灣區國家戰略實施進程，傳播『一國兩制』事業發展新實踐。」
據負責人介紹，該電台及其新媒體按照「一流灣區、一流生活」理念打造，節目類型分為新聞、財經、生活、文化、音樂等5大版塊，將突出4大特點：
一是服務國家大局；二是聚焦財經科創、生活資訊服務，加強財經及創業就業等資訊採集和政策解讀；三是以粵語播出為主，並設有客家話、潮汕話等節目，貼近大灣區收聽習慣；四是受眾目標年輕化，設置多檔年輕人關注的文體娛樂、網絡熱點、文化精品等節目，以及滿足青年生活就業需求的創業指導、心理疏導類節目。
（央視新聞）