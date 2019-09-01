中國企業500強榜單：中石化2.74萬億營收居首　華為排第十五

今天（9月1日），中國企業聯合會、中國企業家協會發布「2019中國企業500強榜單」，中國石油化工集團有限公司（中石化）以2.74萬億（人民幣，下同）營業收入位居榜首。華為、阿里巴巴、騰訊和小米等港人較熟悉的科技企業，則分別排第15、45、60和113位。

中石化以2.74萬億營收在中國企業500強榜單居首。（視覺中國）

由中國企業聯合會、中國企業家協會主辦的「2019中國500強企業高峰論壇」今日在山東濟南舉行。會上，中國工程院院士、中國企聯特邀副會長王基銘發布2019中國企業500強、2019中國製造業企業500強、2019中國戰略性新興產業領軍企業、2019中國100大跨國公司等榜單。

2019中國企業500強榜單的入圍門檻為323.25億元營業收入。其中，中石化以2.74萬億營收位居榜首，中石油、國家電網分別以2.6萬億、2.56萬億營收分列第二、三名，第四至第十名包括中國建築、中國工商銀行、中國平安、中國建設銀行、中國農業銀行、上汽集團和中國銀行。

「中國戰略性新興產業領軍企業榜單」中，華為居首。（資料圖片）

中國戰略性新興產業領軍企業華為榜首

較港人所熟悉的企業方面，中國移動以7.41萬億營收排第13，華為以7.21萬億營收排第15，阿里巴巴以3.76萬億營收排第45，「股王」騰訊控股以3.12萬億營收排第60，小米集團則以1.74萬億營收排第113。

其他榜單方面，華為、中國移動和京東佔據「2019中國戰略性新興產業領軍企業」三甲位置。中石化和中石油同時是「2019中國100大跨國公司」的第1、2位，第3位則是中信集團。