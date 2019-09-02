9名中國留學生洛杉磯機場被遣返　校方否認涉學術造假

9名在美國亞利桑納州立大學（Arizona State University）就讀的中國留學生，日前在洛杉磯國際機場被邊境官員扣留後遣返中國，目前仍未知詳細原因。 亞利桑納州立大學今天（2日）向內媒《環球時報》透露，校方已與各級聯邦政府接觸，希望盡快解決問題，然而截至目前尚未收到美國聯邦政府的正式回應，但校方正提供幫助，被遣返的不少學生目前選擇透過線上課程獨立學習。

9名遭遣返的中國留學生於美國亞利桑納州立大學（Arizona State University）就讀。（網絡圖片）

至於上述學生何時能重返校園，以及校方對受影響的學生將給予何種支持，校方只表示，將繼續與這些學生保持聯繫，為他們繼續學業和可能返回美國提供支持。

對於有報道指被遣返的9人涉嫌學術造假，大學否認上述說法，指根據校方掌握的情況，這些學生被拒絕進入美國並非因為學術造假。「美國海關及邊境保護局沒有告訴我們這和『學術造假』有關，實際上他們沒有透露任何資訊。所有當事學生均持有有效簽證，可以入境美國，也可以返回亞利桑納州立大學學習。」

大學強調，即便存在學術誠信存疑的情況，唯一能夠給此類行為定性的機構是學生所在的學術機構，而海關及邊境保護局無權得出結論。

（環球時報）