茅台賣光　商品不再優惠　傳Costco上海店掀「退卡潮」

美國連鎖大賣場Costco在內地的首家分店落戶上海，8月27日正式開幕，當日就吸引上萬人前往購物，導致營業4小時後便宣布收舖。新店開業會員卡即賣出16萬張。 然而，上海Costco開幕不到一星期，如今就傳出爆發「退卡（會員卡）潮」，消費者紛紛退卡的主因，則是人氣商品早已賣光、商品已不如開幕時優惠。

據內媒報道，上海Costco剛開幕時，對許多商品釋出優惠，導致消費者瘋狂湧入，出現辦卡熱潮，並將熱門銷售產品一掃而空，其中以要價1498元人民幣（約1666港元）的飛天茅台酒最受歡迎，不到3日許多人氣商品都被搶到缺貨，而商品價格優惠亦隨之取消，導致一些產品的售價提高，例如原先售價32.9人民幣（約36.6元港元）的2瓶裝冷藏牛奶漲到53.9人民幣（約59港元）。

Costco採會員制，上海店開幕前已有大量市民前往辦理會員。（視覺中國）

報道指，對於人氣商品的漲價與缺貨，許多消費者頓時失去購買的動力。8月31日開始許多消費者紛紛到櫃枱辦理退卡手續，Costco的出口位置排滿退卡的人龍，工作人員為處理這些手續，忙到下午2時多都還未吃午飯。

現場辦理退卡的年長女顧客表示：「網絡上說的那麼好，我過來花2小時，排隊花1、2小時，一點都不合算」、「來回車費就花了10多塊錢，還不如在家門口的超市買東西」。一對年輕夫婦則表示，來逛Costco是覺得其檔次比較高，「結果擠來擠去，小孩一直哭，成本太高了，下次不會來了。」

Costco茅台售價1498元人民幣，很快就被搶光了。（網上圖片）

對於Costco上海店掀起退卡潮，內地網民在微博發表不同看法：

－沒搶到茅台，沒佔到便宜，或者搶到了茅台，佔到了便宜，以後沒便宜佔了，才退卡吧？這幫人精看著就想吐？

－都是為了新鮮趕流行。

－再有錢，不繼續便宜也不會去。

－不便宜，不方便，跟網購沒法抗衡的。

資料顯示，Costco是全球第一家實踐會員制的零售超市，主張「低價高品質」，宣稱不通過銷售貨品賺取差價，而是提供服務體驗並賺取服務費。消費者想要購買到這些產品，需要辦理會員卡並繳交會費才能購買。在上海，每張個人會員卡年費人民幣299元（約合328港元）。

報道指，在2018財年，Costco收取的會費總額按年增加10%，達31.4億美元，同期Costco的淨收入31億美元，會員費成為該公司淨收入的最重要來源。此外，多數Costco的會員都感到滿意，該財年全球會員續費率達88%，而在美國和加拿大，續費率更高達90%。Costco首席財務官加蘭蒂（Richard Galanti）早前接受內媒訪問表示，希望Costco的會員概念能在內地市場被接受。