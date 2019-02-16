【辱華？】ZARA彩妝廣告中國模特兒滿臉雀斑　網民批醜化亞洲女性

繼意大利奢侈品牌D & G廣告涉嫌辱華後，西班牙服裝品牌ZARA的近日也陷入爭議。 ZARA周五（15日）在微博發布新彩妝產品宣傳，其中中國模特兒李靜雯滿臉雀斑的照片引發爭論。

ZARA近日在微博上推出一系列彩妝廣告照，惟中國模特兒臉上布滿雀斑的照片引發爭論。（ZARA微博）

有內地網民指，ZARA在刻意醜化亞洲女性，更有網友直指ZARA辱華。

「模特拍成這樣是想譁眾取寵嗎，還是在醜化亞洲人？ 」 「本來有點期待，看到模特塗的樣子，毫無購買欲。」 「這種照片對模特也是種侮辱，這種擺拍，毫無美感！」

不過，也有部分網民認為照片「好看真實」，並反駁稱「每個人都有對美的理解，你們認為網紅臉好看是嗎？這是自信美懂嗎？」

對此，ZARA回應稱，沒有刻意醜化亞洲女性，宣傳面向全球不是針對中國市場，模特是西班牙總部選的，審美觀不同，而且照片是自然狀態下拍攝，完全沒有PS。

李靜雯特點之一就是有小雀斑。（網上圖片）

據資料顯示，廣告中的中國模特兒李靜雯16歲進入模特兒行業，第一次參加模特兒比賽便進入十佳。有網民表示，李靜雯特點之一就是有小雀斑。另外在國際上比較知名的中國模特兒呂燕，也是以雀斑和典型的東方臉出名。有觀點認為，外國人的審美上對雀斑並不抵觸，反而覺得很迷人。

意大利奢侈品牌D & G其去年11月「起筷吃飯」廣告引起爭議，隨後陷入辱華風波。（網上圖片）

早前，意大利奢侈品牌D & G陷入辱華風波，其去年11月推出引起爭議的「起筷吃飯」廣告，加上設計師隨後辱罵「中國是屎國」（the country of shit is China），觸發眾多中國明星出面抵制，先是拒絕參加在上海舉行的D&G年度大秀，其後中國各大電商平臺亦陸續將D&G的商品下架，最終D&G的兩名創始人兼設計師一同拍片道歉。

D & G辱華風波引起熱議之時，曾有不少內地網民開玩笑稱，「D&G辱華很不對。但是反正我也穿不起對我沒影響。說到這裡，突然好怕UNIQLO、H&M、ZARA辱華之類的，你們一定要乖哦。」

（綜合報道）