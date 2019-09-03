台青赴陸金融交流活動被指違法　國台辦批民進黨製造「綠色恐怖」

在台灣高雄市註冊的「海峽金融研訓協會」，日前與大陸某國企合作舉行「兩岸金融交流活動」，陸委會初判屬違法，台灣金管會亦介入調查。 國台辦回應事件時批評，民進黨在陸台青年交流上處處設置障礙，製造「綠色恐怖」，做法不得人心，註定不會得逞。

國台辦發言人馬曉光批評民進黨政府製造「綠色恐怖」。圖為台灣總統蔡英文。（資料圖片）

國台辦發言人馬曉光指出，隨著大陸經濟社會發展，越來越多的台灣青年希望到大陸追夢、築夢、圓夢。為幫助台灣青年實現人生夢想，大陸各個方面都在積極想辦法，為台灣青年來大陸實習就業、創業創新創造更好條件，提供更多便利，「這是在為台灣青年辦好事、做實事。」

馬曉光批評，民進黨政府編造各種理由不斷從中作梗，處處設置障礙甚至威脅恫嚇，製造「綠色恐怖」，嚴重損害台灣青年的切身利益，這種做法不得人心，註定不會得逞。

與陸國企合作 涉違法兩岸條例規定

早前，在高雄市註冊的「海峽金融研訓協會」（海金會）與某大陸國企合作，在福建平潭舉辦「台灣青年實習創業引領計畫—金融行業交流培訓案」，招攬約60多名台灣青年赴平潭實習。陸委會初步判斷，活動違反兩岸條例第33條之一的「不得與中共黨政軍有合作行為」，已移請事業主管機關金管會查處。

金管會之後介入調查，表示會查明包括其與大陸合作舉辦活動交流的單位之背景、合作內容為何、是否有牴觸兩岸人民關係條例等。但基於職權，他們只能進行了解，若有涉及刑法或行政處罰問題，或是違反兩岸人民關係條例，將會移交相關權責單位處理。