【逃犯條例】國台辦：民進黨公然聲稱提供庇護　讓台灣成避罪天堂

反修訂《逃犯條例》引起的風波持續，警方數字顯示，至今已有逾700人被捕；亦有報道指，數十名香港示威者到台灣，接觸陸委會希望尋求庇護。

民進黨發言人李問早前引述台灣總統蔡英文指出，將會以「人道救援」的方式，給予個案上的協助。

對此，國台辦今日（19日）回應道，民進黨公然聲稱為犯罪份子提供庇護，讓台灣成為「避罪天堂」，亦破壞香港特區的法治。