【逃犯條例】國台辦：民進黨公然聲稱提供庇護　讓台灣成避罪天堂

撰文：崔德興
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反修訂《逃犯條例》引起的風波持續，警方數字顯示，至今已有逾700人被捕；亦有報道指，數十名香港示威者到台灣，接觸陸委會希望尋求庇護。
民進黨發言人李問早前引述台灣總統蔡英文指出，將會以「人道救援」的方式，給予個案上的協助。
對此，國台辦今日（19日）回應道，民進黨公然聲稱為犯罪份子提供庇護，讓台灣成為「避罪天堂」，亦破壞香港特區的法治。
民進黨發言人李問早前指，蔡英文及政府相關單位已明示，將會以人道救援的方式，給予個案上的協助。（資料圖片）
國台辦發言人馬曉光指出，民進黨政府罔顧事實、顛倒黑白，「不僅為香港少數暴力激進分子掩蓋罪行、助長他們禍害香港的囂張氣焰，還公然聲稱為其提供庇護，讓台灣成為避罪天堂」，反問「這將置台灣民眾安全與福祉於何地？」
馬曉光強調，任何人都無權凌駕於法律之上，「正告民進黨當局停止破壞香港特區的法治，停止插手香港事務，不得以任何方式縱容違法犯罪分子。」
7月1日有示威者衝入立法會，牆上的香港區徽被人以黑色噴漆弄污。（資料圖片／羅君豪攝）
民進黨：蔡英文明示提供港人「個案人道援助」
早前報道，民進黨發言人李問上週一（12日）表示，香港警察驅離示威者的暴力手段，已超乎常規執法的程度。他又指，蔡英文及政府相關單位已明示，將會以人道救援的方式，給予個案上的協助。
亦有報道指，7月1日示威者衝入立法會大樓後，超過30名示威者陸續抵達台灣尋求庇護。其中多數人是向陸委會尋求協助，但亦有部份示威者是尋求台灣基進黨等在野黨派支援。