狠批台獨勢力是「民族敗類」　國台辦副主任：他們終將被審判

中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會周二（20日）在廣西南寧市開幕，國務院台辦副主任龍明彪在會上致辭時提到兩岸關係，他痛斥台獨勢力是「民族敗類」，又將他們比作像抗戰時期「賣國求榮的漢奸」，稱其「終將會被送上刑事審判台和歷史審判台」。

龍明彪：民進黨是西方反華勢力圍堵遏制中國的幫兇

據中新社報道，當日有來自兩岸的退役將領、專家學者和教師學生代表約500人參加會議。龍明彪表示，希望兩岸各界共同弘揚和傳承抗戰精神，維護兩岸關係和平發展。

他還稱，抗日戰爭激發了中華民族的高度覺醒、空前團結，國共兩黨精誠合作，在全國範圍內建立起抗日民族統一戰線，全體中華兒女不分黨派、民族、階層，同仇敵愾，共赴國難。「唯有如此，中國人民才能取得近代以來抗擊外敵入侵的第一次完全勝利，遭受日本殖民奴役50年的台灣，也因抗戰勝利才能得以光復。」

就當前的兩岸關係，龍明彪先是批評民進黨，稱其不斷推動各種「去中國化」的台獨活動，阻撓限制兩岸交流合作，肆意打壓威脅從事兩岸交流的台灣民間團體和人士，甚至美化日本殖民統治，挾洋自重，甘當西方反華勢力圍堵遏制中國的幫兇。

龍明彪8月20日在中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會上致辭。（中新社）

少數台獨勢力儘管現在猖獗一時，但他們終究無法阻擋兩岸關係向前發展、祖國必將統一的歷史大勢。這些民族敗類就像抗戰時期那些賣國求榮的漢奸一樣，終將會被送上刑事審判台和歷史審判台。 龍明彪

龍明彪最後還表示，無論台海局勢如何變化，大陸寄希望於台灣人民的方針不會改變，為台灣同胞謀福祉的努力不會放棄，積極深化兩岸交流合作、促進融合發展的政策不會動搖，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程的決心堅定不移。

（中新社）