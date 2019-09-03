【逃犯條例】一文睇清港澳辦最新表態：止暴制亂是最迫切任務

香港反修訂《逃犯條例》引發的示威活動仍未平息。國務院港澳事務辦公室（港澳辦）周二（3日）舉行記者會，再談對香港當前局勢的看法。這次是修例風波以來，港澳辦發言人第4次召開記者會會見傳媒。 發言人楊光在會上提出了三點意見，包括希望香港特區政府和社會各界人士圍繞「止暴制亂、恢復秩序」進一步凝聚共識並付諸行動、把和平遊行集會表達訴求的行動與暴力犯罪和挑戰「一國兩制」底線的行徑區分開來、以及聚焦香港經濟發展和民生改善的根本問題。

港澳辦發言人楊光在記者會上表示，「止暴制亂、恢復秩序」是香港當前壓倒一切的最重要、最迫切的任務。（AFP）

而根據中央政法委旗下的微信公號「長安劍」的整理，港澳辦最新表態的重點如下：

「止暴制亂、恢復秩序」已成為香港社會各界最廣泛的共識、最強烈的呼籲。

【01】

「香港局勢依然複雜嚴峻。暴力、違法活動仍然沒有得到完全遏制，在有些時候、有些地方，少數暴徒變本加厲，用喪失理智的瘋狂行為製造一樁樁令人髮指的罪行。 」

【02】

「圍繞修改《逃犯條例》所出現的事態已經完全變質。少數暴徒用他們的違法犯罪行為向世人表明，他們的目的、他們的矛頭所向，已與修例無關。他們心甘情願充當外部勢力和反中亂港勢力的馬前卒，不惜做出暴力違法的惡行，目的就是要搞亂香港、癱瘓特區政府，進而奪取特區的管治權，從而把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，假高度自治、『港人治港』之名行完全自治、對抗中央之實，最終使『一國兩制』名存實亡。 」

【03】

「在止暴制亂這個大是大非、關乎香港前途命運的問題上，沒有中間地帶，容不得猶豫、徘徊和動搖。真愛香港，就堅決維護『一國兩制』。真愛香港，就要用實際行動向一切損害香港繁榮穩定、挑戰『一國兩制』原則底線的行為堅決說不。 」

楊光稱，希望公眾可就改善香港經濟發展和民生的根本問題，獻計獻策，共謀解決之道。（AFP）

暴徒這不是在表達什麼訴求，而是赤裸裸的「政治恐嚇」、「政治要挾」。

【04】

「當前，壓倒一切的最重要、最急迫的任務仍然是『止暴制亂、恢復秩序』，中央全力支持行政長官和特別行政區政府依法運用一切必要的手段止暴制亂，保障市民生命安全和各項權利，維護香港法治的尊嚴。 」

【05】

「很遺憾，在反對派議員的捆綁否決下，香港特區政府根據8·31決定製定的普選法案在立法會沒有獲得2/3多數通過，香港由此失去了在回歸第20年實現行政長官普選的寶貴機遇。阻撓香港民主發展的罪魁禍首不是別人，是反對派自己。」

【06】

「他們在一次集會上提出了『英美港盟，主權在民』。香港是什麼地方？我剛才已經作了很詳細的介紹，香港是中華人民共和國的一個特別行政區，有什麼資格和其他國家結盟？至於說「主權在民」，香港的主權屬於中國，屬於14億中國人民，這一點還用拿來討論嗎？」

發言人徐露穎表示，香港一些教育界人士利用手中的權力和資源，散佈暴力仇恨種子，喪失師德和人倫，應當依法給予最嚴厲的懲戒。（AFP）

在他們的臉上可以看到四個字，左邊寫著「反中」，右邊寫著「港獨」。

【07】

「（暴徒）把這些青年學生綁架在他們的政治戰車上，成為他們向特區政府和中央政府施壓的籌碼，進而煽動更大規模的罷工、罷市，使這場亂局持續地蔓延下去，甚至於製造更大的亂局、危局，這種用心是何等的歹毒。」

【08】

「我們看到，一些教育界人士正在利用手中的權力和資源散播暴力仇恨的種子，鼓動學生罷課，衝破了教師的職業底線，甚至喪失了師德和人倫，這是絕對不能允許的，應當依法給予最嚴厲的懲戒。」

【09】

「現在社會上有一種觀點，認為出動駐軍就意味著『一國兩制』的終結，我想說這是完全錯誤的。無論是中央人民政府應特別行政區政府的請求出動駐軍協助維持治安或者救災，還是全國人民代表大會常務委員會決定特別行政區進入緊急狀態，都是在『一國兩制』框架下執行基本法的具體規定，是特別行政區憲制秩序的一個組成部分。」

林鄭月娥9月3日出席行政會議前見記者，她重申自己從沒想過，亦沒有向北京提出請辭。（AFP）

中央支持港澳融入國家發展大局，並在其中繼續發揮獨特的、不可替代的優勢，這一點是確定無疑的。但是，我們也要說，要做到這一點，香港自己也要努力，機不可失，時不再來。

【10】

「西方特別是美國一些政客，一本正經地說瞎話，顛倒黑白，罔顧事實，指鹿為馬。只要遇到警察嚴正執法，就一定說警察有錯，武力過度。只要是激進示威分子違法犯罪搞暴力衝擊，就表示應當給予同情和理解。不斷地為少數暴徒撐腰打氣，煽風點火，生怕他們害怕了、退縮了，沒有士氣了。我想告誡這些西方的先生們，香港是中國的香港，香港事務絕不允許任何外國干涉。他們的這套把戲在別的地方曾經得過手，在當地留下滿目瘡痍，但是在香港、在中國的土地上，這一套把戲不管用，黃粱一夢，該醒醒了。」

【11】

「毛主席的一首詞，其中有這麼幾句：『小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁，嗡嗡叫，幾聲淒厲、幾聲抽泣』，說得真是很形象。」

【12】

「面對如此大的壓力，在如此嚴峻、緊急的局面之下，香港的警隊在處理過程中依然保持了專業，使用了最低限度的武力，執行了嚴格的執法程序。所以，我們認為香港警隊無愧為世界上最優秀警隊的讚譽。」

【13】

「國民教育的問題，國家意識培養的問題，也是到了必須引起高度重視和採取有效措施加以解決的時候了。所以，在『止暴制亂、恢復秩序』之後，無論是香港特別行政區政府還是全體香港市民，都要把這一項任務作為一個重要工作，這也是全社會的共同責任，也是對香港下一代最負責任的行為。」