【逃犯條例】黃之鋒抵台　籲台灣民眾10月1日「總動員支持香港」

香港眾志秘書長黃之鋒8月30日被捕，當天下午交保獲釋。法官批准他9月能短暫離港，出席已安排好的外地演講、會議。 黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉今天（3日）搭機抵台。黃之鋒在桃園機場指出，希望在10月1日前能獲得台灣朋友更大支持，香港人心裏最希望民主能在香港萌芽，未來的夢想是「今天台灣、明天香港」。 3人下午抵達時代力量（時力）立法院黨團，與時力黨團總召（黨主席）徐永明、立委黃國昌、黨團主任陳惠敏等人進行閉門會議，並於會後舉行記者會，會後再赴民進黨中央黨部閉門會議，晚間前往台中出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談活動。

黃之鋒一行人抵達台灣桃園機場。（中央社）

黃之鋒在時代力量黨團記者會上表示，這次希望與不同政黨、立委交流，還有3個目的：

希望台灣跨黨派的朋友能夠共同反對香港政府用戒嚴、白色恐怖的方式壓迫港人；希望立法院或台灣政府在法案執行或政策上，能讓到台灣的港人安全生活；希望在10月1日前，有更多的台灣朋友與社會總動員，出來支持香港，他期盼香港成為像台灣一樣自由民主的地方。

朱凱迪則說，香港情勢有惡化的可能，可能面對更嚴重的衝突，每一天在街頭上的示威者面臨隨時被抓的風險，在警局可能遭到酷刑，但他們看到「中共跟港府沒有多少牌可以出」，而中共「給香港的紅線是10月1日，撐過去才有可能得到勝利」，希望包含台灣在內，大家在10月1日前一起總動員站出來，「讓中共知道它可以禁止香港的示威，但無法禁止全世界的人站出來」。

時力黨團總召徐永明表示，稍晚立法院長蘇嘉全將召開黨團協商，討論這個會期的開議日期，屆時他將提出一些看法，包括對於香港是否要動用緊急法，台灣應予以表示關切，以及目前港澳條例第18條（編按：對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助），是否有更具體的機制、施行辦法，他相信各黨團與社會各界對香港的支持是一致的。

黃之鋒（右3）、朱凱迪（左3）、岑敖暉（左2）與徐永明（右起）、黃國昌、陳惠敏（左）會面。（中央社）

時代力量成立受到2014年太陽花學運的影響，但近來內部風波不斷，據早前報道，徐永明8月21日剛剛接任時代力量主席，此前立委高潞・以用因助理涉嫌未利益迴避遭停權並予以除名，其後自稱「台獨運動者」的時代力量立法委員林昶佐8月1日宣布退黨，前任黨主席邱顯智則於同月12日辭職，立法委員洪慈庸翌日亦宣布退黨。國民黨台北市議員游淑慧曾批評稱，時力的快速崛起是因為「附庸跟隨」，但如今已經無法同甘共苦，只能大難臨頭各自飛。

事實上，不僅時代力量，自香港爆發反修例運動以來，許多台灣政治人物及團體均對香港局勢極為關注，就有分析指出，香港抗議對於面臨選戰的蔡英文是個加分項目，讓她「撿到槍」，成為拉抬其民調的最大有利基礎。大陸海協會副會長孫亞夫此前則狠批蔡英文利用香港混亂局面攻擊「一國兩制」，「製造槍炮」向大陸射擊。

有台灣統派團體到民進黨中央黨部抗議。（網絡圖片）

會後，黃之鋒一行前往拜會民進黨中央黨部。黨部外有統派團體10多名成員到場抗議，他們手持五星旗和標語，還不斷大喊「黃之鋒滾回去」等口號，警方則加強戒備。

（綜合報道）