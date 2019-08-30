【逃犯條例】黃之鋒獲保釋9月可赴台　胡錫進批不利於止暴制亂

香港眾志祕書長黃之鋒今（30日）早遭逮捕，下午獲得保釋，法院批准下月能短暫離港，原訂邀請黃之鋒訪台演講的光合教育基金會發聲明表示，原定計畫維持進行中，也會與黃之鋒持續保持聯繫。

香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥和成員周庭，涉嫌6月21日包圍警察總部，被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪，下午在東區法院提堂，主任裁判官錢禮將案件押後至11月8日再提訊，以便警方作進一步調查；黃之鋒和周庭各准以一萬元現金保釋，林朗彥因不在港而缺席聆訊。

黃之鋒和周庭保釋期間，要遵守多項保釋條件，包括定期到警署報到、遵守宵禁令、不準進入案發範圍附近，以及不準離開香港等。但主任裁判官錢禮批准二人下月短暫離開香港，讓黃之鋒分別前往台灣，與當地立法院成員舉行座談會、在柏林圍牆前發表演講、到美國會見《時代雜誌》和《華爾街日報》編輯，以及讓周庭到奧地利探親等。

黃之鋒和周庭由警車押送至東區法院。（羅君豪攝）

台灣中央社早前報道稱，黃之鋒原本預計9月初受光合教育基金會邀請訪問台灣，將拜會民進黨。

據聯合新聞網消息，黃之鋒保釋後，光合基金會表示，欣聞黃保釋後人身安全，由於光合基金會7月份曾邀香港區議員梁穎敏來台座談，反應熱烈，許多人期盼加開同主題場次，邀請函日前已經送出，因此關於原定邀請黃之鋒來台的計畫維持進行中，也將與黃之鋒持續保持聯繫，盼在香港政局產生劇烈變化之際，促進台港關心民主自由議題者的交流。

胡錫進：傳遞不利於止暴制亂信號

對於黃之鋒等人獲保釋，《環球時報》總編輯胡錫進發微博表示，他認為反映香港法律在應對暴亂方面存在軟弱的缺陷。法官迅速允許他們保釋，會向社會傳遞不利於止暴制亂的信號。法治目的就是要維繫社會的正常秩序，而現在香港秩序受到空前的挑戰，給煽動、組織和參與非法示威的人如此寬鬆的對待，不利於恢復受到侵蝕的法治的權威。

胡錫進認為，在這個特殊時期，香港需要把止暴制亂的更多法律資源動員起來，應對那部分最極端的勢力向香港法治秩序發起的挑戰。