AI換臉App「ZAO」引私隱憂慮　工信部約談涉事企業

據「工信微報」公眾號消息，針對AI換臉App「ZAO」App用戶私隱協議不規範、存在資料洩露風險等網絡資料安全問題，工業和信息化部（工信部）網絡安全管理局周二（3日）對涉事北京陌陌科技有限公司相關負責人進行問詢約談。

內地換臉軟件「ZAO」走紅，但引發私隱疑慮。（網上圖片）

工信部網絡安全管理局指出，要求涉事企業嚴格按照國家法律法規以及相關主管部門要求，組織開展自查整改，依法依規收集使用用戶個人資料，規範協議條款，強化網絡數據和用戶個人資料安全保護。同時，要進一步加強新技術新業務安全評估，切實採取有效措施，積極防範自有業務平台被利用實施電信網絡詐騙等風險隱患。

消息指，該局將進一步加大工作力度，指導督促相關企業切實履行法律責任，認真做好網絡數據和用戶個人信息安全保護、行業電信網絡詐騙防範治理等工作。

據悉，採用DeepFake技術的換臉軟件「ZAO - 逢臉造戲」8月30日正式上線，8月31日下午2時就在App Store的免費下載排名中躍居第2，其火爆程度可見一斑，但很快引發網民對於個人私隱安全的擔憂，用戶協議亦遭質疑是「霸王條款」。

對此，「ZAO」營運團隊周二（3日）首次發布聲明回應爭議，強調App不會儲存用戶的面部數據，亦不會構成支付風險。

（綜合報道）