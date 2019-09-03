AI換臉引私隱憂慮　「ZAO」致歉：不儲存面部資料，無支付風險

內地AI換臉App「ZAO」近日走紅，只要用戶上傳照片就能夠以自己的臉容替換入經典電影片段的角色，但很快引發對私隱的憂慮。有網民發現該App的用戶協議存在濫用資料問題，更有人擔憂面容資料被盜用作線上支付驗證。 「ZAO」營運團隊今天（3日）首次發布聲明回應爭議，強調App不會儲存用戶的面部數據，亦不會構成支付風險。

內地換臉軟件「ZAO」走紅，但引發私隱疑慮。（網上圖片）

據悉，採用DeepFake技術的換臉軟件「ZAO - 逢臉造戲」8月30日正式上線，8月31日下午2時就在App Store的免費下載排名中躍居第2，其火爆程度可見一斑，但很快引發網民對於個人私隱安全的擔憂，用戶協議亦遭質疑是「霸王條款」。

用戶上傳發布內容後，意味着同意授予ZAO及其關聯公司以及ZAO用戶在全球範圍內完全免費、不可撤銷、永久、可轉授權和可再許可的權利，包括但不限於可以對用戶內容進行全部或部份的修改與編輯（如將短視頻中的人臉或者聲音換成另一個人的人臉或者聲音等）以及對修改前後的用戶內容進行信息網絡傳播以及《著作權法》規定的由著作權人享有的全部著作財產權利及鄰接權利。 「ZAO」用戶協議中的上述段落引發爭議

對此，「ZAO」團隊的聲明指出，對此前給大家造成疑慮和困擾再次致歉，但App不會儲存個人面部生物識別特徵資料，至於換臉效果，是根據用戶提交的頭像照片，按照用戶選定的素材場景，通過後期技術疊加所實現的虛構圖像，並沒有採集任何個人生物識別特徵。虛構圖像能達到肉眼上近似，但並不是用戶的真實資料。

聲明又指，線上支付的面容驗證安全門檻極高，僅通過一張照片實現的「換臉」技術完全無法突破支付平台的安全系統。權威支付平台亦均從專業技術角度，強調「換臉」完全不可能威脅支付安全。

至於許多用戶要求刪除面部資料或註銷賬號，聲明就指，會依據相關法律法規的規定刪除相應資料，目前有用戶註銷後還會看到緩衝記憶體資料，會在後續版本更新時修復。

（澎湃新聞）