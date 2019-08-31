華為再公開內部email　任正非：主管必須實行每年10%末位淘汰

華為公司在兩個星期內2次公開內部電郵，其內部論壇網站「心聲社區」周五（30日）發布創始人兼CEO任正非簽發的總裁辦電郵，是其於6月18日在幹部管理工作匯報會議上的講話全文。

華為公司「心聲社區」公開任正非簽發的電郵。（網站截圖）

據悉，此次講話發生在華為被美國政府列入「實體清單」一個月後。任正非在講話中表示，要大膽在火線中選拔，在戰壕中提拔幹部、專家、專業人員，要讓一些優秀人員直接穿越上來，以激活幹部群體和組織。

他還提到，主官、主管必須實行每年10%的末位淘汰。而對於下崗的管理幹部，任正非稱，一律去內部人才市場重找工作機會，實在需要向下安排崗位的，一定先降到所去崗位的職級，並繼續考核不放鬆。

我們對幹部不求全責備，可以提拔起來再要求他改正自己不足的地方，不要總是提拔乖孩子上來。我們現在就要通過這3至5年把一批平庸或惰怠的幹部更替掉，要下決心換一批血。 任正非

任正非並稱，今年公司股票要加大對中基層以及破格提拔人員的配股力度，配股優先對象為15-18級員工，包括19級的優秀人員也多配股。另外，對於華為11萬軟件人員，任正非要求通過考試篩選和盡職篩選，以提高公司軟件開發的組織能力。

任正非在講話中提到，不要總是提拔乖孩子上來，還要把一批平庸或惰怠的幹部更替掉。（資料圖片）

任正非的講話引起華為員工熱議，以下留言摘抄自華為內部論壇「心聲社區」：

「看到發文，就是振奮興奮激動，公司確實進入戰時狀態，變革已經從上面開刀。」

「其實公司還是沒有意識到，問題的關鍵是誰來識別怎麼來識別平庸主管專家，否則肯定又是變味。」

「拭目以待。」

「老闆的意圖是好的，但是現在的組織結構下，運動到最後被淘汰的永遠是小弟。幹部已經形成了利益共同體，動起來很難了，而幹掉一波小弟，簡直不要太容易。」

據此前報道，本月19日，「心聲社區」也公開了由任正非簽發的總裁電郵，是任正非在運營商BG組織變革研討會上的講話。他當時直言，現在公司處在危亡關頭，絕大多數員工應心靜如水，做好本職工作就是參戰。

（綜合報道）