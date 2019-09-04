【封殺華為】美擴大調查華為「竊密」　中國外交部籲停止無理打壓

針對美國檢察部門擴大目前針對華為的刑事調查範圍，進行新一輪「竊取商業秘密刑事調查」，華為周二（3日）發聲明回應指，堅信自主研發的產品不侵權，「世界上沒有任何一間企業可以通過『偷竊』成為全球領先的高科技企業。」 對此，中國外交部發言人耿爽今天（4日）在例行記者會上表示，敦促美方停止對中國企業的無理打壓。

新調查涉及的華為Envizion 360全景相機攝影鏡頭（左）和Oliveira外觀設計專利（右）。（央視）

耿爽說，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上對外進行合作。同時中方也堅決反對美方在拿不出任何證據的情況下，動用國家力量打壓特定中國企業。這種行為既不光彩也不道德，更是對美方一貫標榜的市場經濟原則的否定。

耿爽指出，敦促美方停止泛化國家安全的錯誤做法，停止對中國的蓄意抹黑和指責，停止對中國企業的無理打壓，對中國企業在美國正常經營提供公平競爭和非歧視的環境。

《華爾街日報》日前引述知情人士透露，美國當局新調查提到華為涉嫌盜取葡萄牙多媒體製作人奧利韋拉（Rui Oliveira）智能手機上的相機專利技術，以及在競爭對手公司「挖角」的行為。

華為隨後發出聲明表示，堅信自主研發的產品不侵權，美國政府採取的這些惡劣行為，無非是希望將華為抹黑為通過盜竊他人商業秘密發展起來的公司，打擊和限制華為的全球領先地位，華為對此堅決反對。

（綜合報道）