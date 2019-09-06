【逃犯條例】內地HipHop團隊「鋼七連」：港青勿「被壞人利用」

不久前，內地青年團隊「鋼七連」發佈的Hip Hop歌曲《迷徒》喊話香港青年，呼籲他們「別再迷失」，「唔好俾人揾笨一鋪清倉」。這首歌被央視新聞、人民日報 、共青團中央等轉載，播放數千萬次。 日前，鋼七連成員接受了中央政法委旗下網站 「中國長安網」的採訪，其成員在採訪中講述了自己創作歌曲的初衷，並呼籲相關青年「不要被壞人利用」，並歡迎香港青年到內地發展。

接受採訪的鋼七連成員表示，鋼七連是一群來自全國各地的年輕人，因為共同的愛好聚在一起，玩音樂、做視頻，平時在網上交流，偶爾亦有聚會，其成員除來自大陸外，亦有人來自台灣。

《迷徒》喊話香港青年，「唔好俾人揾笨」.（影片截圖）

有鋼七連成員表示，之所以會創作《迷徒》，是因為「看見香港最近比較亂，一些年輕人受人蠱惑，到處搞破壞。在網上看到那些視頻，心裡感覺特別不是滋味」。因為感到大家「都是同齡人，實在是不想看到他們這樣錯下去，於是寫了這首歌」。

鋼七連成員表示，這首歌「有我們的一些情緒」，但更多則是勸誤入迷途的香港青年迷途知返，同是中國人，對於同胞，從來都是「不拋棄，不放棄」。鋼七連稱，希望上街的香港青年「快停手吧，別再鬧了，快點醒悟，早點回家」。

有鋼七連成員表示，走上街頭的香港青年和他們年齡差不多，平時可能也喜歡動漫，夢想環遊世界等等。不過，「如果你們繼續這樣下去，夢想只會越來越遠」。

《迷徒》MV最初由中央政法委新聞網站《中國長安網》發布，官媒《人民日報》等隨後紛紛轉載。（微博）

有鋼七連成員稱，「香港青年同胞，知道你們生活壓力很大，但成年人的世界從來沒有容易二字。無論如何不要被壞人利用了」。鋼七連成員指「他們（『壞人』）在幕後享受，他們去國外讀書了，你們卻淪為炮灰，甚至被起訴坐牢，什麼也沒有了」。

亦有鋼七連成員訴諸感情，稱聽說很多參與示威的年輕人不敢將示威的事情告訴爺爺奶奶，很孝順，但「萬一出了事，最後只剩下家人為你流淚，這樣的畫面誰也不想看到」。還有鋼七連成員指出，示威者堵地鐵、堵機場、堵隧道，讓香港一片混亂，「你們爸爸媽媽的工作不會受到影響嗎，家裡的收入不會受到影響嗎？這難道不是自己傷害自己嗎？」

有鋼七連成員說，香港青年如果認為在香港讀書沒有出路，可以考慮到內地發展，雖然競爭也很激烈，但機會很多。

鋼七連成員最後呼籲，暴力行為無法接受，暴力永遠不會是最正確的解答，歡迎香港青年來內地玩一玩看一看。